قدامى العراق يواجهون السعودية لحسم صدارة المجموعة في كأس الخليج

برشلونة يتمسك بالمنافسة على جميع الألقاب رغم خسارتي باريس وريال مدريد
04:56 | 2026-11-02
ريال مدريد يهزم راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة
12:24 | 2026-11-01
ليلتان من السهر والكحول.. استبعاد احد نجوم الدوري الانجليزي بسبب مخالفة انضباطية
07:13 | 2026-11-01
الاتحاد العراقي يتعاقد مع خبير برتغالي لتطوير الحكام وتعزيز خبراتهم في تقنية VAR
06:47 | 2026-11-01
فيرمين لوبيز يحسم موقفه من اهتمام مانشستر يونايتد
05:33 | 2026-11-01
ريال مدريد وليفربول الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
03:48 | 2026-11-01