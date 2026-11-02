قدامى العراق يواجهون السعودية لحسم صدارة المجموعة في كأس الخليج

ويدخل المنتخب العراقي المواجهة متصدراً مجموعته برصيد ست نقاط، بعد تحقيقه الفوز على منتخبي عُمان والكويت، فيما يمتلك المنتخب السعودي أربع نقاط، جمعها من التعادل مع والفوز على عُمان، ما يجعل مواجهة اليوم حاسمة في تحديد ترتيب المجموعة.ويتطلع منتخب إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والدفاع عن لقبه، الذي أحرزه في النسخة الأولى من البطولة، عقب تفوقه على المنتخب العُماني في المباراة النهائية بركلات الترجيح.