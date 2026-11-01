منتخب ناشئي العراق يدخل معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لتصفيات كأس آسيا

وشهد المعسكر التحاق ثلاثة لاعبين جدد بصفوف المنتخب، هم عباس علي فليح
، ومحمد فه هيل محسن، ومجتبى بسام ناصر، لتعزيز التشكيلة والمشاركة في الوحدات التدريبية التي تسبق الاستحقاق
الآسيوي.
ويهدف المعسكر إلى تكثيف التحضيرات ورفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، قبل التوجه إلى تايلاند
لخوض منافسات التصفيات، سعياً إلى تحقيق نتائج إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات.
ويستهل المنتخب العراقي مشواره
بمواجهة هونغ كونغ
في الثامن من تشرين الثاني عند الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت بغداد
، على الملعب الوطني التايلاندي، قبل أن يلتقي منتخب الصين
تايبيه في 14 من الشهر ذاته، بالتوقيت نفسه وعلى الملعب ذاته.
كما يواجه ناشئو العراق
منتخب جزر المالديف في 17 تشرين الثاني عند الساعة 11:00 صباحاً، فيما يختتمون مباريات دور المجموعات بمواجهة المنتخب التايلاندي المضيف في 20 من الشهر ذاته، عند الساعة 3:00 عصراً، على ملعب راجامانغالا الدولي في بانكوك.
ويلعب المنتخب العراقي ضمن المجموعة الثانية
إلى جانب منتخبات هونغ كونغ والصين تايبيه وجزر المالديف وتايلاند، وتقام التصفيات خلال الفترة من 8 إلى 20 تشرين الثاني، وهي مؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا
التي تستضيفها أوزبكستان العام المقبل.