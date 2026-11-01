ريال مدريد وليفربول الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وتحظى مباراة طرابزون سبور أمام غازي عنتاب
باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل مشاركة محمد صلاح
مع الفريق التركي، إذ يتطلع النجم المصري إلى مواصلة تقديم مستوياته المميزة ومساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، بينما يخوض ريال مدريد
مواجهة جديدة خارج ملعبه بحثًا عن مواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإسباني
.
كما يشهد جدول اليوم مواجهات مهمة في الدوري المغربي
والدوري الاسكتلندي، فضلًا عن لقاء منتخب مصر أمام الصين
في بطولة كأس الخليج
تحت 17 عامًا.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وفقًا لتوقيت مكة المكرمة:
الدوري الإسباني
- خيتافي ضد إشبيلية
– الساعة 4:00 مساءً – قناة beIN Sports 3.
- راسينغ سانتاندير ضد ريال مدريد
– الساعة 6:15 مساءً – قناة beIN Sports 2.
الدوري الإنجليزي
- ليفربول
ضد آرسنال – الساعة 7:30 مساءً – قناة beIN Sports 1.
الدوري الفرنسي
- أولمبيك ليون ضد أنجيه – الساعة 7:15 مساءً – قناة beIN Sports 5.
الدوري الإيطالي
- يوفنتوس
ضد نابولي
- الساعة 10:45 مساءً - شاشا سبورت وستارز بلاي.
الدوري التركي
- طرابزون سبور ضد غازي عنتاب - الساعة 4:00 مساءً - قناة beIN Sports 1.
الدوري الاسكتلندي
- فالكيرك ضد سيلتيك – الساعة 4:00 مساءً – الشارقة الرياضية.
الدوري المغربي
- النادي المكناسي ضد الجيش الملكي – الساعة 9:00 مساءً – قناة الرياضية المغربية.
- نهضة بركان ضد الرجاء الرياضي – الساعة 11:00 مساءً – قناة الرياضية المغربية.
كأس الخليج
تحت 17 عامًا
- مصر ضد الصين – الساعة 8:15 مساءً – قنوات الكأس وأون سبورت وأبوظبي الرياضية.