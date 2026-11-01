ريال مدريد وليفربول الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وتحظى مباراة طرابزون سبور أمام باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل مشاركة مع الفريق التركي، إذ يتطلع النجم المصري إلى مواصلة تقديم مستوياته المميزة ومساعدة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، بينما يخوض مواجهة جديدة خارج ملعبه بحثًا عن مواصلة المنافسة على صدارة .كما يشهد جدول اليوم مواجهات مهمة في الدوري والدوري الاسكتلندي، فضلًا عن لقاء منتخب مصر أمام في تحت 17 عامًا.وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وفقًا لتوقيت مكة المكرمة:الدوري الإسباني- خيتافي ضد – الساعة 4:00 مساءً – قناة beIN Sports 3.- راسينغ سانتاندير ضد ريال – الساعة 6:15 مساءً – قناة beIN Sports 2.الدوري الإنجليزي- ضد آرسنال – الساعة 7:30 مساءً – قناة beIN Sports 1.- أولمبيك ليون ضد أنجيه – الساعة 7:15 مساءً – قناة beIN Sports 5.- ضد - الساعة 10:45 مساءً - شاشا سبورت وستارز بلاي.- طرابزون سبور ضد غازي عنتاب - الساعة 4:00 مساءً - قناة beIN Sports 1.الدوري الاسكتلندي- فالكيرك ضد سيلتيك – الساعة 4:00 مساءً – الشارقة الرياضية.الدوري المغربي- النادي المكناسي ضد الجيش الملكي – الساعة 9:00 مساءً – قناة الرياضية المغربية.- نهضة بركان ضد الرجاء الرياضي – الساعة 11:00 مساءً – قناة الرياضية المغربية.تحت 17 عامًا- مصر ضد الصين – الساعة 8:15 مساءً – قنوات الكأس وأون سبورت وأبوظبي الرياضية.