ريال مدريد يهزم راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة

ليلتان من السهر والكحول.. استبعاد احد نجوم الدوري الانجليزي بسبب مخالفة انضباطية
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الاتحاد العراقي يتعاقد مع خبير برتغالي لتطوير الحكام وتعزيز خبراتهم في تقنية VAR
06:47 | 2026-11-01
فيرمين لوبيز يحسم موقفه من اهتمام مانشستر يونايتد
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ريال مدريد وليفربول الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
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منتخب ناشئي العراق يدخل معسكراً تدريبياً في قطر استعداداً لتصفيات كأس آسيا
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قدامى العراق يهزمون الكويت ويتأهلون إلى نصف نهائي كأس الخليج
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