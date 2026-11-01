ريال مدريد يهزم راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة

وسجل أهداف كل من في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وجود بيلينغهام في الدقيقة 21، ويان ديوماندي في الدقيقة 36.وبهذا الفوز، عزز رصيده في جدول ترتيب ، في ظل احتدام المنافسة على لقب الدوري الإسباني.ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري بـ 30 نقطة، ويأتي ثانيًا بـ 28 نقطة وريال مدريد ثالثا ب 27 في جدول الترتيب.