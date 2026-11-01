فيرمين لوبيز يحسم موقفه من اهتمام مانشستر يونايتد

وجاء موقف ، البالغ من العمر 23 عاماً، عقب تألقه في فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 6-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من ، إذ سجل هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين لزميله رافينيا.وقال اللاعب، رداً على الأنباء المتعلقة باهتمام : «لا أهتم بمثل هذه الأخبار، أريد البقاء في برشلونة لأطول فترة ممكنة، وآمل أن أنهي مسيرتي مع هذا النادي».وعزز فيرمين رسالته خلال مواجهة ألافيس، بعدما احتفل بهدفه بتقبيل شعار برشلونة والإشارة إليه، في تعبير عن تمسكه بالنادي الذي نشأ بين جدرانه ورغبته في الاستمرار بقميصه.وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن يراقب وضع اللاعب في إطار بحثه عن خيارات لتدعيم خط الوسط، إلا أن صحيفة «سبورت» أشارت إلى أن النادي الإنجليزي لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع برشلونة، واقتصر تحركه على الاستفسار عن موقف اللاعب وإمكانية التعاقد معه.ولم يكن اهتمام مانشستر يونايتد جديداً، إذ تحدثت تقارير بريطانية عن اهتمام أندية إنجليزية عدة، بينها آرسنال وتشيلسي، بضم فيرمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع إجراء اتصالات عبر وسطاء لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة، لكن اللاعب اختار البقاء في برشلونة.ويحظى فيرمين بثقة مدرب برشلونة الألماني ، الذي يعتمد عليه ضمن مشروع الفريق، فيما لا تبدو راغبة في التخلي عن خدماته، خصوصاً بعد تمديد عقده في كانون الثاني الماضي حتى حزيران 2031.ويواصل لاعب الوسط تقديم مستويات هجومية لافتة، سواء في التسجيل أو صناعة الفرص، وسط منافسة على مركز صانع الألعاب مع زميله داني أولمو، ما يمنحه فرصة لتعزيز موقعه في تشكيلة فليك خلال الاستحقاقات المقبلة.