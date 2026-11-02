برشلونة يتمسك بالمنافسة على جميع الألقاب رغم خسارتي باريس وريال مدريد

وكشف برنامج «التشيرينغيتو» الإسباني، نقلاً عن الصحفي ألفاريز، عن أجواء داخل معسكر الفريق الكتالوني عقب خسارة ، مشيراً إلى أن اللاعبين لا يزالون مقتنعين بقدرتهم على المنافسة في مختلف البطولات، رغم النتائج الأخيرة.وبحسب التقرير، يرى لاعبو برشلونة أنهم يمتلكون الجودة التي تؤهلهم للتغلب على أي منافس في أوروبا، لكنهم يدركون ضرورة تصحيح الأخطاء الفردية، وتحسين دقة التمرير وتنفيذ الضغط، مع الحفاظ على الحماس والتركيز وتعزيز الأداء الجماعي.وأشار التقرير إلى أن أجواء الفريق اتجهت نحو مراجعة الأخطاء وتحمل المسؤولية، مع قناعة بأن استعادة المستوى السابق تتطلب معالجة المشكلات التي ظهرت في المواجهتين الأخيرتين، وعدم السماح للنتائج السلبية بالتأثير على طموحات الموسم.وكان برشلونة قد خسر أمام بنتيجة 4-2، في 20 تشرين الأول، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يتلقى خسارة أخرى أمام بنتيجة 2-1، في 25 من الشهر ذاته، ضمن الجولة العاشرة من .لكن الفريق الكتالوني استعاد جانباً من ثقته بفوز عريض على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 6-1، السبت الماضي، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، بعدما سجل رافينيا هدفين في الدقيقتين 8 و41، وأضاف فيرمين هدفاً في الدقيقة 23، فيما أحرز هدفين في الدقيقتين 46 و64، واختتم غوردون السداسية في الدقيقة 81، مقابل هدف وحيد لألافيس سجله ماريانو دياز.ورغم خسارتيه الأخيرتين، يتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات مقابل خسارة واحدة، متقدماً بفارق نقطتين على صاحب المركز الثاني بـ28 نقطة، فيما يحتل ريال المركز الثالث برصيد 27 نقطة.ويمتلك برشلونة أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، بعدما سجل 46 هدفاً واستقبلت شباكه 12 هدفاً، وهي أرقام تعكس فاعليته الهجومية، مقابل حاجة الفريق إلى معالجة الثغرات الدفاعية التي ظهرت أمام وريال مدريد.ويستهل الفريق سلسلة مبارياته المهمة في تشرين الثاني بمواجهة الإنجليزي، مساء الثلاثاء، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، في اختبار يسعى خلاله إلى استعادة انتصاراته القارية وتعزيز موقفه في سباق التأهل.وبعد ذلك، يحل برشلونة ضيفاً على أتلتيكو مدريد يوم الأحد 8 تشرين الثاني، قبل استضافة في 22 من الشهر ذاته، ومواجهة صباح الأذربيجاني يوم 25 تشرين الثاني ضمن الجولة الخامسة من البطولة الأوروبية.كما يلتقي الفريق ديبورتيفو لا كورونيا يوم 29 تشرين الثاني، على أن يخوض مواجهة أمام في 8 كانون الأول، ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.