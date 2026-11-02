القوة الجوية يخسر أمام الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

منتخبنا الوطني لقدامى اللاعبين يخسر أمام السعودية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج
11:05 | 2026-11-02
حكم إيطالي يقود مواجهة ريال مدريد وآيك أثينا في دوري الأبطال
07:50 | 2026-11-02
برشلونة يتمسك بالمنافسة على جميع الألقاب رغم خسارتي باريس وريال مدريد
04:56 | 2026-11-02
قدامى العراق يواجهون السعودية لحسم صدارة المجموعة في كأس الخليج
03:16 | 2026-11-02
ريال مدريد يهزم راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة
12:24 | 2026-11-01
ليلتان من السهر والكحول.. استبعاد احد نجوم الدوري الانجليزي بسبب مخالفة انضباطية
07:13 | 2026-11-01