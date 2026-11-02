القوة الجوية يخسر أمام الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

خسر فريق العراقي، الاثنين، أمام الوصل الإماراتي في دوري أبطال للنخبة.

وانتهت المباراة التي جرت في الإمارات بخسارة الجوية بأربعة أهداف لثلاثة.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد عند ثلاث نقاط في المركز 12، فيما حقق الوصل أول فوز له بعد خسارتين واحتل المركز 11 في ترتيب الفرق.