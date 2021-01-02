بيان رسمي.. كوتينهو يغيب ثلاثة أشهر عن الملاعب

وذكر النادي في بيان مقتضب أن "لاعب الفريق الأول فيليب كوتينيو، اجرى عملية جراحية ناجحة اليوم، بسبب إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي في ركبته اليسرى".واضاف النادي في بيانه أن "الوقت التقريبي لغياب اللاعب يمتد لثلاثة أشهر".وخرج كوتينيو في الشوط الثاني من مباراة إيبار الماضية يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "كامب نو" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أي لاعب من المنافس.الجدير بالذكر أن كوتينيو قد لعب في الموسم الحالي مع برشلونة في 14 مباراة ما بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.