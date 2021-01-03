الاسبوع المقبل.. افتتاح ملاعب تنس جديدة في العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، تفقد ملاعب التنس الأربعة في المركز التدريبي بمجمع ملعب الشعب الدولي. ويضم المركز التدريبي اربعة ملاعب، ثلاثة منها للتدريب وملعب رئيس واحد، تم إعادة تاهيلها بالكامل، إذ بدأ العمل فيها بإيعاز من وزير الشباب والرياضة منتصف شهر تشرين الثاني الماضي 2020".واضافت أن "الوزير درجال عبر عن رضاه التام بمواصفات العمل في ملاعب التنس الذي نفذته شركة NYNORD السويدية ولأول مرة في العراق ارضيات اكريلك Hard court ومواصفات دولية معتمدة لدى الاتحاد الدولي للتنس ITf. وأكد الوزير درجال، خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام دائرة التربية البدنية احمد عودة زامل، و ماجد الجادري المدير المفوض للشركة المنفذة، ان الملاعب الاربعة ستكون جاهزة خلال الاسبوع المقبل بحلة جميلة مناسبة للعبة التي تحتاج منا كل الدعم عقب إهمال لعقود طويلة".وأضاف درجال بحسب البيان، "نامل ان تكون عملية إعادة التأهيل بداية جديدة لإتحاد التنس الأرضي، ونشهد تطوراً ملحوظًا، لا سيما أن التأهيل سيشمل ملاعب أخرى للتنس في عددٍ من المحافظات".