أحد حافل بالمباريات.. تعرف على المواعيد
تقام مواجهتان في الدوري الإنجليزي، أبرزهما بين تشيلسي ومانشستر سيتي.
بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين برشلونة وهويسكا، و10 لقاءات في الدوري الإيطالي.
في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد:
الدوري الإنجليزي
17:15
نيوكاسل
x
ليستر سيتي
19:30
تشيلسي
x
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
16:00
أتلتيك بلباو
x
إلتشي
18:15
ألافيس
x
أتلتيكو مدريد
20:30
إيبار
x
غرناطة
20:30
ريال سوسييداد
x
اوساسونا
23:00
هوبسكا
x
برشلونة
الدوري الإيطالي
14:30
إنتر ميلان
x
كروتوني
17:00
أتالانتا
x
ساسولو
17:00
كالياري
x
نابولي
17:00
فيورنتينا
x
بولونيا
17:00
جنوى
x
لاتسيو
17:00
بارما
x
تورينو
17:00
روما
x
سامبدوريا
17:00
سبيزيا
x
هيلاس فيرونا
20:00
بينفينتو
x
ميلان
22:45
يوفنتوس
x
أودينيزي
الدوري الألماني
17:30
بروسيا دورتموند
x
فولفسبورغ
20:30
بايرن ميونخ
x
ماينز
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