أحد حافل بالمباريات.. تعرف على المواعيد

بينما تلعب 4 مباريات في الدوري الإسباني، أهمها بين برشلونة وهويسكا، و10 لقاءات في الدوري الإيطالي.في ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد:الدوري الإنجليزي17:15نيوكاسلليستر سيتي19:30تشيلسيمانشستر سيتيالدوري الإسباني16:00أتلتيك بلباوإلتشي18:15ألافيسأتلتيكو مدريد20:30إيبارغرناطة20:30ريال سوسييداداوساسونا23:00هوبسكابرشلونةالدوري الإيطالي14:30إنتر ميلانكروتوني17:00أتالانتاساسولو17:00كاليارينابولي17:00فيورنتينابولونيا17:00جنوىلاتسيو17:00بارماتورينو17:00روماسامبدوريا17:00سبيزياهيلاس فيرونا20:00بينفينتوميلان22:45يوفنتوسأودينيزيالدوري الألماني17:30بروسيا دورتموندفولفسبورغ20:30بايرن ميونخماينز