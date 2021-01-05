بالصور.. العراق يستعد لاستضافة "خليجي 25" بملعب يتسع لـ30 الف متفرج

ويعد العراق المرشح الوحيد لاستضافة البطولة، المقرر اقامتها في البصرة.ويتواصل العمل في مَلعب الميناء سعة 30 ألف مُتفرج مع وصوله إلى مَراحلٍ مُتقدمةٍ من الإنجاز، حيث من المؤمل ان تنتهي الاعمال قبل انطلاق البطولة نهاية العام الجاري.ويتضمن ملف العراق لاستضافة البطولة ثلاثة ملاعب وهي: ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لـ65 الف متفرج وملعب الفيحاء الذي يتسع لـ10 الاف متفرج بالإضافة الى ملعب الميناء.ومن المقرر ان يرسل اتحاد كأس الخليج وفداً الى البصرة للاطلاع على البنى التحتية وتحضيرات العراق لاستضافة البطولة.