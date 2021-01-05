احمد قاسم رئيساً لاتحاد التايكوندو

وانتخبت هيئة ادارية جديدة بدلاً من الهيئة السابقة برئاسة ابراهيم جبار البهادلي.وبحسب كتاب الاتحاد الذي ارسلت نسخة منه الى الاتخاد الدولي للعبة، فإن قرار تغيير الادارة جاء بسبب التفرد بالقرار من قبل الهيئة السابقة وتهميش دور الاعضاء.بالاضافة الى السماح لجهات خارجية بالتدخل بشؤون الاتحاد فضلاً عن استخدام صفة الرئيس لاغراض سياسية بحسب قول الاعضاء.يذكر ان نسخة من الكتاب ذهبت ايضاً للدائرة القانونية للجنة الاولمبية و وزارة الشباب والاندية المشاركة بنشاطاته.