البهادلي: الاولمبية والشباب نقضتا قرار اعفاء رئيس اتحاد التايكواندو

وقال البهادلي في بيان ان "اللجنة الاولمبية العراقية الغت قرار الاعفاء الذي تقدمت به الهيئة الادارية للاتحاد المركزي للتايكواندو العراقي بحق رئيسها ابراهيم البهادلي".واضاف "كذلك رفضت وزارة الشباب الرياضة الاعتراف بالرئيس الجديد للاتحاد وابقت التعامل حصراً مع الرئيس الحالي".وتابع ان "سبب هذا الرفض بسبب عدم وجود نص في قانون 16 لسنة 1986 ينص على تغيير المناصب وغياب المسببات الحقيقية لتغيير البهادلي من منصبه كما ان قانون الاتحاد ينص على تصويت الهيئة العامة علناً على عزل الرئيس وفق مسببات ملموسة".واكد البهادلي، ان "كتاباً موجها الى اتحاد التايكواندو سيصدر من اللجنة الاولمبية العراقية يوضح وبشكل رسمي احقية الرئيس المنتخب بمزاولة اعماله وعدم التعامل مع اي تغييرات ارتجلية تحدث داخل الاتحاد".