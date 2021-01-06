الديوانية "مقبرة المدربين".. من الضحية القادمة؟

وتسلم منير قيادة الفريق في الثامن من شهر تشرين الثاني الماضي، حيث لعب الديوانية تحت قيادته 10 مباريات، خسر في واحدة وفاز في اثنتين وتعادل في سبع مواجهات.وخلفاً لمنير، اعلن النادي تسمية سمير كاظم مدرباً للفريق، حيث سيقود الاحمر الديواني في مباراة اليوم امام الزوراء.ويعد كاظم المدرب رقم 4 للديوانية بعد مرور 12 جولة على انطلاق الدوري الممتاز فقط.فالنادي كان يقوده المدرب حازم صالح، لكن تمت اقالته قبل انطلاق الدوري الممتاز، لتتم تسمية المدرب سعد حافظ.والاخير لم يتمكن من الصمود، لتتم اقالته بعد ثلاث مباريات فقط، ليتسلم منير القيادة بعدها.ويبقى السؤال مطروحاً، الى متى سيصمد سمير كاظم مع الديوانية؟