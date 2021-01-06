"القادمون من الخلف" يقودون سيتي لإقصاء يونايتد من كأس الرابطة

وتلاقى الفريقان على ملعب الأولد ترافورد في إطار منافسات نصف نهائي البطولة، حيث فاز مانشستر سيتي بهدفين دون رد.كان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين بلا أهداف، في ظل استحواذ كبير للسكاي بلو.وحولت كتيبة بيب جوارديولا الاستحواذ في الشوط الثاني إلى أهداف، حيث أحرز جون ستونز الهدف الأول في الدقيقة 50.وفي الدقيقة 83 قضى فرناندينيو على آمال مانشستر يونايتد في إمكانية التعادل بعد تسجيله الهدف الثاني، ليتكفل المدافعون "القادمون من الخلف" بتحقيق الانتصار.يُذكر أن مانشستر سيتي سيواجه توتنهام في نهائي البطولة.