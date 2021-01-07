رسمياً.. تأكيد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين

وتشهد النسخة الرابعة والعشرين من البطولة مشاركة 24 منتخباً تتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية.وينتظر أن تواصل النسخة المقبلة من البطولة تحقيق المزيد من الأرقام القياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية عبر كافة المنصات.وسوف تكون النسخة المقبلة من البطولة الأطول على الإطلاق، حيث تمتد على مدار 31 يوماً، علماً بأن النسخة السابقة في الإمارات 2019 امتدت على مدار 28 يوماً، وهي كانت النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 24 منتخباً بعد توسيعها من 16 منتخب.وجاء قرار إقامة البطولة على مدار 31 يوماً، من أجل منح المنتخبات المشاركة المزيد من الوقت للراحة والتعافي، خاصة في ظل تبعات السفر بين المدن العشر المختلفة في الصين.