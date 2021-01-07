فريق القاسم يُسقط بغداد بثلاثية

وافتتح امانة بغداد التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق اللاعب بنيامين اوكورونكو، لكن القاسم انتفض وسرعان ما عدل النتيجة في الدقيقة 29 عن طريق علي كريم.لم يكتفِ القاسم بهدف التعديل، فواصل محاولاته حتى اضاف الهدف الثاني في الدقيقة الاولى من الوقت الاضافي للشوط الاول عن طريق اللاعب كرار عبد ياسر.وفي الشوط الثاني، لم تنجح محاولات بغداد لتدارك النتيجة ليعاقبه القاسم بهدف ثالث في الدقيقة 50 عن طريق علي كريم.وبهذا الفوز ارتقى فريق القاسم الى المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط، فيما توقف رصيد امانة بغداد عند النقطة 8 في المركز السابع.