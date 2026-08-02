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تسريبات وشكوك.. هل يقيم رونالدو حفل زفافه من جورجينا هذا الأسبوع؟

رياضة

2026-08-02 | 08:46
تسريبات وشكوك.. هل يقيم رونالدو حفل زفافه من جورجينا هذا الأسبوع؟
77 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

عادت الأنباء حول موعد ومكان زفاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وخطيبته جورجينا رودريغيز إلى الواجهة مجدداً، عقب تقارير صحفية تحدثت عن تحضيرات لإقامة الحفل في جزيرة ماديرا المسقط رأسه، بينما شككت وسائط إعلامية أخرى في صحة التوقيت المتداول.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، أن الثنائي قرر إقامة حفل الزفاف في ماديرا، حيث تم حجز كاتدرائية العاصمة فونشال لإقامة المراسم السبت المقبل، إذ تبدأ حفلات الزفاف عادة في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وأضافت الصحيفة أن قائد نادي النصر السعودي (41 عاماً) وجورجينا (32 عاماً) حجزا فندق Savoy Palace الفاخر ذي الخمس نجوم والقريب من الكاتدرائية لاستضافة حفل الاستقبال.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "أُبلغ نزلاء الفندق بأن طابقين كاملين سيكونان خارج الخدمة يومي الجمعة والسبت، إلى جانب إغلاق عدد من مرافق الفندق والبارات استعداداً للحدث المرتقب".

ارتباط وثيق وغياب عن المعسكر
وتعود بداية علاقة رونالدو بجورجينا إلى عام 2016، قبل أن يتقدم لخطبتها رسمياً في آب/أغسطس من العام الماضي. ورُصد الثنائي قبل أيام وهما يرتديان خواتم ألمادية أثناء صعودهما إلى يخت في جزيرة مايوركا الإسبانية.

وكان قائد "الدون" قد صرّح في وقت سابق بأنهما يخططان للزواج بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، التي ودعها منتخب البرتغال عقب خسارته أمام إسبانيا، التي توجت باللقب لاحقاً. وقال رونالدو في مقابلة سابقة: "آمل أن أصل إلى حفل زفافي وأنا أحمل كأس العالم"، مؤكداً أن جورجينا هي المرأة الوحيدة التي شعر معها برغبته الاستقرار وتكوين أسرة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت لم يلتحق فيه رونالدو بعد بمعسكر فريق النصر الإعدادي المقام في البرتغال، وسط غموض حول موعد عودته للتدريبات رغم تبقي أسبوعين فقط على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، ما زاد التخمينات حول ارتباط غيابه بالاستعدادات للزفاف.
شكوك إسبانية ونفي للإعلان الرسمية
في المقابل، شككت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في صحة الأنباء المتداولة حول إقامة الزفاف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ظهور رونالدو وجورجينا في مايوركا لقضاء عطلة عائلية يُهدئ التخمينات بشأن إتمام الزواج مطلع شهر آب/أغسطس الحاضر، مؤكدة أن الثنائي لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي يحدد الموعد أو المكان، ما يجعل المواعيد المسربة مجرد تكهنات صحفية حتى اللحظة.
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