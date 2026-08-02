تسريبات وشكوك.. هل يقيم رونالدو حفل زفافه من جورجينا هذا الأسبوع؟

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، أن الثنائي قرر إقامة حفل الزفاف في ، حيث تم حجز كاتدرائية العاصمة فونشال لإقامة المراسم السبت المقبل، إذ تبدأ حفلات الزفاف عادة في تمام الساعة الثالثة عصراً.وأضافت الصحيفة أن قائد (41 عاماً) وجورجينا (32 عاماً) حجزا فندق Savoy Palace الفاخر ذي الخمس نجوم والقريب من الكاتدرائية لاستضافة حفل الاستقبال.ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: "أُبلغ نزلاء الفندق بأن طابقين كاملين سيكونان خارج الخدمة يومي الجمعة والسبت، إلى جانب إغلاق عدد من مرافق الفندق والبارات استعداداً للحدث المرتقب".ارتباط وثيق وغياب عن المعسكروتعود بداية علاقة بجورجينا إلى عام 2016، قبل أن يتقدم لخطبتها رسمياً في من العام الماضي. ورُصد الثنائي قبل أيام وهما يرتديان خواتم ألمادية أثناء صعودهما إلى يخت في جزيرة مايوركا .وكان قائد "الدون" قد صرّح في وقت سابق بأنهما يخططان للزواج بعد انتهاء منافسات 2026، التي ودعها منتخب عقب خسارته أمام إسبانيا، التي توجت باللقب لاحقاً. وقال رونالدو في مقابلة سابقة: "آمل أن أصل إلى حفل زفافي وأنا أحمل كأس العالم"، مؤكداً أن جورجينا هي المرأة الوحيدة التي شعر معها برغبته الاستقرار وتكوين أسرة.وتأتي هذه الأنباء في وقت لم يلتحق فيه رونالدو بعد بمعسكر فريق النصر الإعدادي في البرتغال، وسط غموض حول موعد عودته للتدريبات رغم تبقي أسبوعين فقط على انطلاق الموسم الجديد من ، ما زاد التخمينات حول ارتباط غيابه بالاستعدادات للزفاف.شكوك إسبانية ونفي للإعلان الرسميةفي المقابل، شككت صحيفة " " الإسبانية في صحة الأنباء المتداولة حول إقامة الزفاف خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ظهور رونالدو وجورجينا في مايوركا لقضاء عائلية يُهدئ التخمينات بشأن إتمام الزواج مطلع شهر آب/أغسطس الحاضر، مؤكدة أن الثنائي لم يصدر أي بيان أو إعلان رسمي يحدد الموعد أو المكان، ما يجعل المواعيد المسربة مجرد تكهنات صحفية حتى اللحظة.