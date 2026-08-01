بعد نهائي المونديال.. مطالبات بإلغاء تكريم ميسي في إسبانيا

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد نهائي المونديال.. مطالبات بإلغاء تكريم ميسي في إسبانيا

رياضة

2026-08-01 | 05:57
بعد نهائي المونديال.. مطالبات بإلغاء تكريم ميسي في إسبانيا
296 شوهد


السومرية نيوز ـ رياضة

تسببت الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم 2026 في فتح جبهة جديدة من الجدل حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.


وبحسب ما نقلته وكالة أوروبا برس، شهد موقع "Change.or" إطلاق أكثر من 30 عريضة تطالب مؤسسة "أميرة أستورياس" بإعادة النظر في قرار منح ميسي جائزة "أميرة أستورياس للرياضة"، وذلك بعد نهائي كأس العالم 2026 الذي انتهى بتتويج منتخب إسبانيا على حساب الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد.

استندت الحملات إلى اعتبار أن ميسي أظهر، وفق رأي أصحابها، سلوكاً لا يتوافق مع مبادئ الاحترام واللعب النظيف التي تمثل الأساس الذي تُمنح على أساسه الجائزة، مطالبين بسحب التكريم أو إعادة تقييم قرار منحه.

وتمكنت إحدى هذه العرائض، التي أطلقها مستخدم يدعى خافيير، من جمع أكثر من 1500 توقيع، وجاء فيها أن تصرفات قائد المنتخب الأرجنتيني خلال النهائي تتعارض مع القيم الرياضية التي يفترض أن تجسدها الجائزة.

وكانت مؤسسة "أميرة أستورياس" قد أعلنت في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي اختيار ليونيل ميسي للفوز بجائزة الرياضة، على أن يقام حفل تسليمها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تقديراً لمسيرته الكروية الحافلة، إلى جانب مساهماته الإنسانية خارج الملاعب.

وعقب إعلان فوزه، أعرب ميسي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أنه يمثل مصدر فخر كبير بالنسبة له، لأنه يقدر ما قدمه داخل الملعب وخارجه، كما وجه رسالة شكر إلى الجهة المنظمة والجماهير.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
يويفا يطالب إنفانتينو بالاستقالة ويهدد بحجب الثقة
09:05 | 2026-08-01
طرابزون سبور يتقدم بعرض لضم محمد صلاح
07:11 | 2026-08-01
الشقراء الإسبانية.. صديقة مبابي تثير الجدل مجددا
06:05 | 2026-08-01
لهذا السبب.. نجم الأرجنتين مهدد بالإيقاف 9 مباريات
04:28 | 2026-08-01
هل تراجعت الفيفا؟.. تطورات جديدة بشأن بيع كأس العالم
04:16 | 2026-08-01
لتأمين خط الهجوم.. برشلونة يعلن تعاقده مع ثالث الصفقات الصيفية
04:02 | 2026-08-01
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
52.66%
06:36 | 2026-07-31
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
06:36 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
13.4%
05:19 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
05:19 | 2026-07-31
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
12.3%
03:36 | 2026-08-01
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
03:36 | 2026-08-01
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
9.45%
12:29 | 2026-07-30
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
12:29 | 2026-07-30
الاعتداء الأمريكي السعودي.. تفاصيل جديدة عن استهداف مقرات الحشد الشعبي
6.11%
04:30 | 2026-08-01
الاعتداء الأمريكي السعودي.. تفاصيل جديدة عن استهداف مقرات الحشد الشعبي
04:30 | 2026-08-01
المباشرة بإعادة مبالغ التقديم على قرعة الحج الإلكترونية
6.08%
02:31 | 2026-08-01
المباشرة بإعادة مبالغ التقديم على قرعة الحج الإلكترونية
02:31 | 2026-08-01
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

النقل البحري تباشر بنقل الزائرين مجاناً عبر نهر دجلة في واسط
Play
النقل البحري تباشر بنقل الزائرين مجاناً عبر نهر دجلة في واسط
07:35 | 2026-07-31
‏ بالفيديو.. حريق كبير في حقل الاحدب النفطي
Play
‏ بالفيديو.. حريق كبير في حقل الاحدب النفطي
06:24 | 2026-07-31
بالفيديو.. رباع روسي يسحب ملعبا لكرة القدم ويدخل موسوعة غينيس
Play
بالفيديو.. رباع روسي يسحب ملعبا لكرة القدم ويدخل موسوعة غينيس
05:51 | 2026-07-31
بالفيديو.. زائر يوجه مناشدة الى الكربلائي بعد الاعتداء عليه من امن العتبات
Play
بالفيديو.. زائر يوجه مناشدة الى الكربلائي بعد الاعتداء عليه من امن العتبات
02:52 | 2026-07-31
بالفيديو.. الزيدي يجري أول زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب
Play
بالفيديو.. الزيدي يجري أول زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب
15:25 | 2026-07-30
مواطنون يناشدون عبر السومرية: مستثمر الجزيرة يحاول الاستيلاء على أراضينا رغم امتلاكنا سندات عثمانية
Play
مواطنون يناشدون عبر السومرية: مستثمر الجزيرة يحاول الاستيلاء على أراضينا رغم امتلاكنا سندات عثمانية
13:11 | 2026-07-30
حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)
Play
حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)
07:00 | 2026-07-30
"فلوس ماكو".. وزير الصحة: الحكومة تحتاج 10.8 تريليون دينار شهرياً للرواتب
Play
"فلوس ماكو".. وزير الصحة: الحكومة تحتاج 10.8 تريليون دينار شهرياً للرواتب
06:00 | 2026-07-30
اندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق كركوك ـ أربيل
Play
اندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق كركوك ـ أربيل
05:33 | 2026-07-30
بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
Play
بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
06:15 | 2026-07-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.