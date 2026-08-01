5 نجوم لن تراهم في الدوري الإنجليزي الموسم القادم

ويشهد الموسم الجديد من غياب عدد من النجوم الذين فضلوا الرحيل إلى دوريات أخرى، ونستعرض أبرزهم:المصريأنهى النجم المصري محمد صلاح 9 مواسم رائعة مع ، وقرر الرحيل قبل نهاية عقده بعام، ولا يزال مستقبله غير واضح، لكنه لن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، إذ تشير التوقعات إلى انتقاله إلى إحدى الوجهات المحتملة، مثل الدوري التركي أو السعودي أو الأمريكي.البرازيلي كاسيميروغادر لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو (34 عامًا) صفوف بعد أربعة مواسم، وانتقل رسميًا إلى الأمريكي، ليجاور ، بعدما سبق له اللعب إلى جانب في .بيرناردو سيلفاأنهى النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا (31 عامًا) مسيرته مع بعد 9 مواسم حقق خلالها العديد من الألقاب، وانتقل في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد.الإنجليزي أنتوني غوردونيُعد الجناح الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعدما تألق مع نيوكاسل، كما قدم مستويات مميزة مع منتخب إنجلترا في الأخيرة.وانتقل النجم الإنجليزي إلى برشلونة في صفقة قُدرت بنحو 80 مليون يورو.الإسباني مارك كوكوريلاانتقل الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا، المتوج بكأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا، إلى ريال مدريد في صفقة قُدرت بـ60 مليون يورو، بعد خمسة مواسم قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع موسم واحد مع برايتون وأربعة مواسم مع .