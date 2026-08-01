5 نجوم لن تراهم في الدوري الإنجليزي الموسم القادم

ويشهد الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز
غياب عدد من النجوم الذين فضلوا الرحيل إلى دوريات أخرى، ونستعرض أبرزهم:
المصري محمد صلاح
أنهى النجم المصري محمد صلاح 9 مواسم رائعة مع ليفربول
، وقرر الرحيل قبل نهاية عقده بعام، ولا يزال مستقبله غير واضح، لكنه لن يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، إذ تشير التوقعات إلى انتقاله إلى إحدى الوجهات المحتملة، مثل الدوري التركي أو السعودي أو الأمريكي.
البرازيلي كاسيميرو
غادر لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو (34 عامًا) صفوف مانشستر يونايتد
بعد أربعة مواسم، وانتقل رسميًا إلى إنتر ميامي
الأمريكي، ليجاور الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي
، بعدما سبق له اللعب إلى جانب كريستيانو رونالدو
في ريال مدريد
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البرتغالي
بيرناردو سيلفا
أنهى النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا (31 عامًا) مسيرته مع مانشستر سيتي
بعد 9 مواسم حقق خلالها العديد من الألقاب، وانتقل في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد.
الإنجليزي أنتوني غوردون
يُعد الجناح الدولي الإنجليزي أنتوني غوردون من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، بعدما تألق مع نيوكاسل، كما قدم مستويات مميزة مع منتخب إنجلترا في كأس العالم
الأخيرة.
وانتقل النجم الإنجليزي إلى برشلونة في صفقة قُدرت بنحو 80 مليون يورو.
الإسباني مارك كوكوريلا
انتقل الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا، المتوج بكأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا، إلى ريال مدريد في صفقة قُدرت بـ60 مليون يورو، بعد خمسة مواسم قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع موسم واحد مع برايتون وأربعة مواسم مع تشيلسي
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