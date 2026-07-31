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رئيس الكونكاكاف يدرس فكرة الترشح لرئاسة الفيفا

رياضة

2026-07-31 | 14:29
رئيس الكونكاكاف يدرس فكرة الترشح لرئاسة الفيفا
104 شوهد

يدرس رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فيكتور مونتالياني فكرة الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس/اذار 2027.


وقالت صحيفة "ذا آي بيبر" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، ان "فيكتور مونتالياني يدرس جديا الترشح لرئاسة الفيفا في الانتخابات المقبلة".

وأوضحت أن "هذا الاتجاه ظهر بعد اجتماع الأمس الخميس، عندما رفض 41 اتحادا عضوا في الكونكاكاف اقتراح فيفا بيع حصة في كأس العالم".

ولم تكشف الصحيفة عن الخطوات التي سيتخذها فيكتور مونتالياني لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، إلا أنها أكدت أنه سيكون منافسًا قويًا للرئيس الحالي".

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للفيفا، في أبريل/نيسان الماضي، أنه "سيترشح لولاية رابعة لرئاسة (الفيفا) في انتخابات دورة 2027-2031 المقررة في المغرب يوم 18 مارس/اذار من العام المقبل.

ويحظى إنفانتينو بدعم قوي من الاتحادات الوطنية حتى هذا الأسبوع، ولكن بعد إعلان الفي
فا خطة مثيرة للجدل تقضي بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار، ليتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات الكبرى التي ينظمها، مع طرح ما يصل إلى 20 في المئة من أسهم هذا الكيان أمام مستثمرين من القطاع الخاص، أدى إلى حدوث تحول في المواقف بين بعض الأطراف المعنية".

فقد قوبل اقتراح الفيفا "ببيع حصة في كأس العالم بمعارضة واسعة النطاق من الاتحادات القارية الكبرى، وخاصة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)".

في المقابل، "بدأت تحركات من اليويفا للدفع بالقطري ناصر الخليفي للترشح على مقعد رئاسة الفيفا أمام إنفانتينو".
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