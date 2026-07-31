رئيس الكونكاكاف يدرس فكرة الترشح لرئاسة الفيفا

وقالت صحيفة "ذا آي بيبر" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، ان "فيكتور مونتالياني يدرس جديا الترشح لرئاسة في الانتخابات المقبلة".وأوضحت أن "هذا الاتجاه ظهر بعد اجتماع الأمس الخميس، عندما رفض 41 اتحادا عضوا في الكونكاكاف اقتراح بيع حصة في ".ولم تكشف الصحيفة عن الخطوات التي سيتخذها فيكتور مونتالياني لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، إلا أنها أكدت أنه سيكون منافسًا قويًا للرئيس الحالي".وأعلن السويسري الرئيس الحالي للفيفا، في أبريل/نيسان الماضي، أنه "سيترشح لولاية رابعة لرئاسة (الفيفا) في انتخابات دورة 2027-2031 المقررة في يوم 18 مارس/اذار من العام المقبل.ويحظى إنفانتينو بدعم قوي من حتى هذا الأسبوع، ولكن بعد إعلان الفيفا خطة مثيرة للجدل تقضي بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار، ليتولى إدارة كأس العالم وغيرها من البطولات الكبرى التي ينظمها، مع طرح ما يصل إلى 20 في المئة من أسهم هذا الكيان أمام مستثمرين من القطاع الخاص، أدى إلى حدوث تحول في المواقف بين بعض الأطراف المعنية".فقد قوبل اقتراح الفيفا "ببيع حصة في كأس العالم بمعارضة واسعة النطاق من الاتحادات القارية الكبرى، وخاصة من قبل (يويفا) واتحاد الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)".في المقابل، "بدأت تحركات من اليويفا للدفع بالقطري للترشح على مقعد رئاسة الفيفا أمام إنفانتينو".