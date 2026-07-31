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شكوى رسمية من أتلتيكو تُربك حسابات برشلونة في صفقة ألفاريز

رياضة

2026-07-31 | 07:00
شكوى رسمية من أتلتيكو تُربك حسابات برشلونة في صفقة ألفاريز
47 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

دخلت صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى برشلونة منعطفاً جديداً، بعدما تلقى النادي الكتالوني إخطاراً رسمياً من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا)، على خلفية الشكوى التي تقدم بها أتلتيكو مدريد بشأن اللاعب.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه مستقبل ألفاريز محل جدل كبير داخل الكرة الإسبانية، مع تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار اللاعب، مقابل إصرار برشلونة على التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

شكوى رسمية ومواقف متضاربة
بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن أتلتيكو مدريد تقدم بشكوى رسمية يتهم فيها برشلونة بالتواصل المباشر مع ألفاريز ومحاولة التأثير عليه، رغم ارتباطه بعقد مع النادي المدريدي يمتد حتى حزيران/يونيو 2030.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الإسباني والفيفا أبلغا إدارة برشلونة بالشكوى، مُحددين مهلة رسمية للنادي لتقديم ردّه ودفاعه القانوني خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، يرى برشلونة أن الشكوى تفتقر إلى الأدلة الكافية، مستنداً إلى أن اللاعب نفسه أعلن علناً عن رغبته في يخوض تجربة جديدة قبل أي تحرك رسمي من إدارة النادي الكتالوني. وكان ألفاريز قد صرّح خلال مشاركته في كأس العالم 2026 بأنه لا يستطيع إخفاء رغبته وأن الانتقال إلى برشلونة يمثل الحل الأمثل لتحقيق حلمه.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لم يخض مفاوضات سرية، بل تقدم لاحقاً بعرض رسمي بلغت قيمته 100 مليون يورو لإدارة أتلتيكو مدريد لحسم الصفقة عبر القنوات الرسمية.

أتلتيكو يرفض العروض الفلكية
ورغم الأزمة القانونية، لم يغلق برشلونة ملف الصفقة ويترقب خطوات اللاعب المقبلة، فيما يصر أتلتيكو مدريد على موقفه الرافض للتفريط في مهاجمه الأرجنتيني، وهو ما أكده رئيس النادي إنريكي سيريزو، وجدده الرئيس التنفيذي ميغيل أنخيل جيل مارين.

وقال جيل مارين في تصريحات رسمية: "رأيي وإرادة النادي واضحان، وقد أوضحنا ذلك للاعب ووكيله ولرئيس برشلونة. لا شك لديّ أن أتلتيكو مدريد هو المكان الأمثل لجوليان، وأن ألفاريز هو المهاجم المثالي لنا.. نحن متمسكون ببقائه".

وشدد الرئيس التنفيذي لأتلتيكو على أن النادي لن يوافق على بيع اللاعب مهما بلغت قيمة العرض، مؤكداً أن تقديم عروض تصل إلى 100 أو 150 أو حتى 200 مليون يورو لن يغير من موقف الإدارة.
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