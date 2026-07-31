شكوى رسمية من أتلتيكو تُربك حسابات برشلونة في صفقة ألفاريز

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال فيه مستقبل ألفاريز محل جدل كبير داخل الكرة ، مع تمسك باستمرار اللاعب، مقابل إصرار برشلونة على التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.شكوى رسمية ومواقف متضاربةبحسب ما كشفته صحيفة " "، فإن أتلتيكو تقدم بشكوى رسمية يتهم فيها برشلونة بالتواصل المباشر مع ألفاريز ومحاولة التأثير عليه، رغم ارتباطه بعقد مع النادي المدريدي يمتد حتى حزيران/يونيو 2030.وأوضح التقرير أن والفيفا أبلغا بالشكوى، مُحددين مهلة رسمية للنادي لتقديم ردّه ودفاعه القانوني خلال الفترة المقبلة.في المقابل، يرى برشلونة أن الشكوى تفتقر إلى الأدلة الكافية، مستنداً إلى أن اللاعب نفسه أعلن علناً عن رغبته في يخوض تجربة جديدة قبل أي تحرك رسمي من إدارة . وكان ألفاريز قد صرّح خلال مشاركته في 2026 بأنه لا يستطيع إخفاء رغبته وأن الانتقال إلى برشلونة يمثل الحل الأمثل لتحقيق حلمه.وأشار التقرير إلى أن برشلونة لم يخض مفاوضات سرية، بل تقدم لاحقاً بعرض رسمي بلغت قيمته 100 مليون يورو لإدارة أتلتيكو مدريد لحسم الصفقة عبر القنوات الرسمية.أتلتيكو يرفض العروض الفلكيةورغم الأزمة القانونية، لم يغلق برشلونة ملف الصفقة ويترقب خطوات اللاعب المقبلة، فيما يصر أتلتيكو مدريد على موقفه الرافض للتفريط في مهاجمه الأرجنتيني، وهو ما أكده رئيس النادي ، وجدده الرئيس التنفيذي جيل مارين.وقال جيل مارين في تصريحات رسمية: "رأيي وإرادة النادي واضحان، وقد أوضحنا ذلك للاعب ووكيله ولرئيس برشلونة. لا شك لديّ أن أتلتيكو مدريد هو المكان الأمثل لجوليان، وأن ألفاريز هو المهاجم المثالي لنا.. نحن متمسكون ببقائه".وشدد الرئيس التنفيذي لأتلتيكو على أن النادي لن يوافق على بيع اللاعب مهما بلغت قيمة العرض، مؤكداً أن تقديم عروض تصل إلى 100 أو 150 أو حتى 200 مليون يورو لن يغير من موقف الإدارة.