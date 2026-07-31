وكيل أعمال صلاح يخرج عن صمته بشأن صفقة بشكتاش

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وكيل أعمال صلاح يخرج عن صمته بشأن صفقة بشكتاش

رياضة

2026-07-31 | 17:48
وكيل أعمال صلاح يخرج عن صمته بشأن صفقة بشكتاش
984 شوهد

رد وكيل أعمال المصري محمد صلاح، على تصريحات مدير كرة القدم في بشكتاش، والتي أعلن فيها أن النادي التركي أوقف مؤقتا مساعيه للتعاقد مع اللاعب بعدما تعثرت المفاوضات بسبب مطالب مالية.


وأصبح صلاح لاعبا حرا بعد اتفاقه مع ليفربول على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي بشكتاش خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال أوندر أوزن مدير كرة القدم في نادي بشكتاش، خلال مؤتمر صحفي إن النادي عقد عدة جولات من المفاوضات مع صلاح مهاجم ليفربول السابق، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيدا عندما انتقلت إلى الجوانب المالية.

وزعم أوندر أوزن أن طلبات وكيل صلاح المالية كان مبالغا فيها، فيما كشفت تقارير أن وكيل النجم المصري، طلب الحصول على 100% من نسبة مبيعات قمصان الفريق.

ونقل الإعلامي التركي ياغيز سابونجو أوغلو، تصريحات على لسان وكيل أعمال محمد صلاح، وقال: "طلبنا حصة عامة قدرها 25% من مبيعات قمصان نادي بشكتاش".

وأوضح في بث مباشر على منصة يوتيوب"، والكلام ما زال على لسان وكيل صلاح: "يوجد فرق قدره 4 ملايين يورو بين الراتب الذي طلبناه والعرض المقدم".

كما أكد رامي عباس وكيل محمد صلاح، وفقا لكلام ياغيز سابونجو أوغلو، أنهم ليسوا مضطرين لانتظار رد بشكتاش، لأن طلباتهم واضحة وصريحة ولا لبس فيها.

واختتم رامي عباس: وفقا للحفي التركي، قائلا: "طلبنا واضح، وكل شيء معلن".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
لهذا السبب.. نجم الأرجنتين مهدد بالإيقاف 9 مباريات
04:28 | 2026-08-01
هل تراجعت الفيفا؟.. تطورات جديدة بشأن بيع كأس العالم
04:16 | 2026-08-01
لتأمين خط الهجوم.. برشلونة يعلن تعاقده مع ثالث الصفقات الصيفية
04:02 | 2026-08-01
5 نجوم لن تراهم في الدوري الإنجليزي الموسم القادم
03:08 | 2026-08-01
رئيس الكونكاكاف يدرس فكرة الترشح لرئاسة الفيفا
14:29 | 2026-07-31
شكوى رسمية من أتلتيكو تُربك حسابات برشلونة في صفقة ألفاريز
07:00 | 2026-07-31
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
53.1%
06:36 | 2026-07-31
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
06:36 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
15.98%
05:19 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
05:19 | 2026-07-31
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
11.31%
12:29 | 2026-07-30
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
12:29 | 2026-07-30
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
8.84%
03:36 | 2026-08-01
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
03:36 | 2026-08-01
شرط ترامب لمنح محادثات السلام مع إيران فرصة
5.74%
11:24 | 2026-07-31
شرط ترامب لمنح محادثات السلام مع إيران فرصة
11:24 | 2026-07-31
المباشرة بإعادة مبالغ التقديم على قرعة الحج الإلكترونية
5.03%
02:31 | 2026-08-01
المباشرة بإعادة مبالغ التقديم على قرعة الحج الإلكترونية
02:31 | 2026-08-01
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

النقل البحري تباشر بنقل الزائرين مجاناً عبر نهر دجلة في واسط
Play
النقل البحري تباشر بنقل الزائرين مجاناً عبر نهر دجلة في واسط
07:35 | 2026-07-31
‏ بالفيديو.. حريق كبير في حقل الاحدب النفطي
Play
‏ بالفيديو.. حريق كبير في حقل الاحدب النفطي
06:24 | 2026-07-31
بالفيديو.. رباع روسي يسحب ملعبا لكرة القدم ويدخل موسوعة غينيس
Play
بالفيديو.. رباع روسي يسحب ملعبا لكرة القدم ويدخل موسوعة غينيس
05:51 | 2026-07-31
بالفيديو.. زائر يوجه مناشدة الى الكربلائي بعد الاعتداء عليه من امن العتبات
Play
بالفيديو.. زائر يوجه مناشدة الى الكربلائي بعد الاعتداء عليه من امن العتبات
02:52 | 2026-07-31
بالفيديو.. الزيدي يجري أول زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب
Play
بالفيديو.. الزيدي يجري أول زيارة لمقر جهاز مكافحة الإرهاب
15:25 | 2026-07-30
مواطنون يناشدون عبر السومرية: مستثمر الجزيرة يحاول الاستيلاء على أراضينا رغم امتلاكنا سندات عثمانية
Play
مواطنون يناشدون عبر السومرية: مستثمر الجزيرة يحاول الاستيلاء على أراضينا رغم امتلاكنا سندات عثمانية
13:11 | 2026-07-30
حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)
Play
حريق كبير في أربيل يمتد إلى مخيم للنازحين (فيديو)
07:00 | 2026-07-30
"فلوس ماكو".. وزير الصحة: الحكومة تحتاج 10.8 تريليون دينار شهرياً للرواتب
Play
"فلوس ماكو".. وزير الصحة: الحكومة تحتاج 10.8 تريليون دينار شهرياً للرواتب
06:00 | 2026-07-30
اندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق كركوك ـ أربيل
Play
اندلاع حريق كبير داخل عدد من الشركات على طريق كركوك ـ أربيل
05:33 | 2026-07-30
بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
Play
بالفيديو.. ما سببه القصف الأمريكي السعودي على مقرات الحشد بسهل نينوى وكربلاء
06:15 | 2026-07-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.