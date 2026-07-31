وكيل أعمال صلاح يخرج عن صمته بشأن صفقة بشكتاش

وأصبح صلاح لاعبا حرا بعد اتفاقه مع على إنهاء عقده قبل عام من موعد انتهائه، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف خلال الأسابيع الأخيرة.وقال أوندر أوزن مدير كرة القدم في نادي بشكتاش، خلال مؤتمر صحفي إن النادي عقد عدة جولات من المفاوضات مع صلاح مهاجم ليفربول السابق، لكن المحادثات أصبحت أكثر تعقيدا عندما انتقلت إلى الجوانب المالية.وزعم أوندر أوزن أن طلبات وكيل صلاح المالية كان مبالغا فيها، فيما كشفت تقارير أن وكيل النجم المصري، طلب الحصول على 100% من نسبة مبيعات قمصان الفريق.ونقل الإعلامي التركي ياغيز سابونجو ، تصريحات على لسان وكيل أعمال ، وقال: "طلبنا حصة عامة قدرها 25% من مبيعات قمصان نادي بشكتاش".وأوضح في بث مباشر على منصة "، والكلام ما زال على لسان وكيل صلاح: "يوجد فرق قدره 4 ملايين يورو بين الراتب الذي طلبناه والعرض المقدم".كما أكد وكيل محمد صلاح، وفقا لكلام ياغيز سابونجو أوغلو، أنهم ليسوا مضطرين لانتظار رد بشكتاش، لأن طلباتهم واضحة وصريحة ولا لبس فيها.واختتم رامي عباس: وفقا للحفي التركي، قائلا: "طلبنا واضح، وكل شيء معلن".