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روما يفرض التعادل على إنتر في قمة الكالتشيو
رياضة
2021-01-10 | 09:43
495 مشاهدة
تعادل فريق روما مع ضيفه إنتر ميلان 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
»
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