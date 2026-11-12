مواجهات أوروبية وإفريقية مرتقبة اليوم.. إيطاليا تصطدم بفرنسا والسودان في اختبار صعب أمام السنغال

وتشهد منافسات الأوروبية أربع مباريات بارزة، إذ تلتقي مع ، فيما تستضيف منتخب ، ويواجه منتخب التشيك نظيره الإسباني، بينما تختتم المواجهات بلقاء إنجلترا وكرواتيا.وفي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، تتواصل المنافسات بخمس مواجهات، أبرزها لقاء المنتخب أمام نظيره ، إلى جانب مباريات غانا والصومال، والكونغو الديمقراطية وسيراليون، وكوت ديفوار وغامبيا، والكاميرون وناميبيا.تركيا × بلجيكا: الساعة 8:00 مساءً بتوقيتإيطاليا × فرنسا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغدادالتشيك × إسبانيا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغدادإنجلترا × كرواتيا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغدادغانا × الصومال: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بغدادالديمقراطية × سيراليون: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بغدادكوت ديفوار × غامبيا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد× : الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغدادالسنغال × : الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد