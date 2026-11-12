مواجهات أوروبية وإفريقية مرتقبة اليوم.. إيطاليا تصطدم بفرنسا والسودان في اختبار صعب أمام السنغال

وتشهد منافسات دوري الأمم
الأوروبية أربع مباريات بارزة، إذ تلتقي تركيا
مع بلجيكا
، فيما تستضيف إيطاليا
منتخب فرنسا
، ويواجه منتخب التشيك نظيره الإسباني، بينما تختتم المواجهات بلقاء إنجلترا وكرواتيا.
وفي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، تتواصل المنافسات بخمس مواجهات، أبرزها لقاء المنتخب السوداني
أمام نظيره السنغالي
، إلى جانب مباريات غانا والصومال، والكونغو الديمقراطية وسيراليون، وكوت ديفوار وغامبيا، والكاميرون وناميبيا.
مواعيد مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية:
تركيا × بلجيكا: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت بغداد
إيطاليا × فرنسا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغداد
التشيك × إسبانيا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغداد
إنجلترا × كرواتيا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغداد
تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027:
غانا × الصومال: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بغداد
الكونغو
الديمقراطية × سيراليون: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بغداد
كوت ديفوار × غامبيا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد
الكاميرون
× ناميبيا
: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد
السنغال × السودان
: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد