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مواجهات أوروبية وإفريقية مرتقبة اليوم.. إيطاليا تصطدم بفرنسا والسودان في اختبار صعب أمام السنغال

رياضة

2026-11-12 | 00:58
مواجهات أوروبية وإفريقية مرتقبة اليوم.. إيطاليا تصطدم بفرنسا والسودان في اختبار صعب أمام السنغال
104 شوهد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الخميس، إلى مجموعة من المواجهات المرتقبة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

وتشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية أربع مباريات بارزة، إذ تلتقي تركيا مع بلجيكا، فيما تستضيف إيطاليا منتخب فرنسا، ويواجه منتخب التشيك نظيره الإسباني، بينما تختتم المواجهات بلقاء إنجلترا وكرواتيا.

وفي التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، تتواصل المنافسات بخمس مواجهات، أبرزها لقاء المنتخب السوداني أمام نظيره السنغالي، إلى جانب مباريات غانا والصومال، والكونغو الديمقراطية وسيراليون، وكوت ديفوار وغامبيا، والكاميرون وناميبيا.

مواعيد مباريات اليوم

دوري الأمم الأوروبية:
تركيا × بلجيكا: الساعة 8:00 مساءً بتوقيت بغداد
إيطاليا × فرنسا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغداد
التشيك × إسبانيا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغداد
إنجلترا × كرواتيا: الساعة 10:45 مساءً بتوقيت بغداد

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027:
غانا × الصومال: الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بغداد
الكونغو الديمقراطية × سيراليون: الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بغداد
كوت ديفوار × غامبيا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد
الكاميرون × ناميبيا: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد
السنغال × السودان: الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بغداد
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