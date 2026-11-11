يوفنتوس يغلق حساباته العالمية في "إكس"

في خطوة أعادت إلى الأذهان واحدة من أشهر المناوشات الكروية التي شهدتها المنصة بين وبرشلونة، وكان بطلاها الأسطورتان وليونيل ميسي.وشمل القرار الحساب الرسمي ليوفنتوس باللغة ، الذي ارتبط اسمه بمواجهة ساخرة شهيرة مع حساب برشلونة في أكتوبر 2020، بعدما تبادل الناديان رسائل عبر المنصة عقب فوز الفريق الكتالوني بنتيجة 2-0 على ملعب ، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.وبعد المباراة، نشر حساب برشلونة صورة للنجم ، مرفقة بتعليق قال فيه: "سعداء لأنكم تمكنتم من مشاهدة أعظم لاعب في التاريخ على ملعبكم"، في إشارة إلى لقب GOAT الذي يُطلق على أفضل لاعب في التاريخ.ولم يتأخر الحساب الإنجليزي ليوفنتوس في الرد، قائلا: "ربما بحثتم عن الكلمة في القاموس الخطأ.. سنحضر لكم المعنى الصحيح في "، في إشارة إلى النجم .وجاء الرد الأكثر شهرة بعد نحو ستة أسابيع، وتحديدا في 8 2020، عندما حل يوفنتوس ضيفا على برشلونة في مباراة الإياب، وحقق انتصارا عريضا بثلاثية نظيفة على .وشهدت المباراة تألق رونالدو، الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء، فيما أضاف الهدف الثالث، ليؤكد الفريق الإيطالي تفوقه ويحقق وعده الذي قطعه عبر حسابه الرسمي.وعقب اللقاء، عاد حساب يوفنتوس الإنجليزي إلى تغريدته السابقة، ونشر تعليقا مقتضبا قال فيه: "لقد أوفينا بكلمتنا.. لقد أحضرناه!"، مرفقا صورة رونالدو، في إشارة ساخرة إلى تفوق النجم البرتغالي في المواجهة أمام ميسي.وأصبحت تلك المناوشة واحدة من أشهر اللحظات التي جمعت بين حسابي الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نقلت المنافسة التاريخية بين ميسي ورونالدو إلى خارج المستطيل الأخضر.ومع إيقاف الحساب الإنجليزي ليوفنتوس، عادت تلك التغريدات إلى الواجهة، لتذكر الجماهير بموقف أيقوني جمع بين اثنين من أعظم نجوم كرة القدم في العصر الحديث.