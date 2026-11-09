ضربة موجعة لمنتخب إسبانيا

وأوضح أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما شعر بآلام في ركبته اليمنى عقب فوز فريقه برشلونة على (2-1) أمس الأحد في .وأشار الاتحاد إلى أن لامين جمال سيبقى في برشلونة لمواصلة برنامجه العلاجي والتعافي من الإصابة.ويتوقع أن يتعافى لامين جمال في الوقت المناسب ليكون جاهزا للمشاركة في مواجهة إنجلترا يوم الأحد المقبل.يذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر مجموعته في الأوروبية برصيد 12 نقطة قبل خوض الجولتين الأخيرتين.