ضربة موجعة لمنتخب إسبانيا

إصابة لامين يامال تبعده عن مواجهة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية
06:57 | 2026-11-09
ملعب المدينة الدولي خارج الخدمة 40 يوماً بسبب صيانة أرضيته
05:23 | 2026-11-09
برايتون الإنكليزي يقدم عرضاً رسمياً للعراقي لولان دزه يي بعقد يمتد لثلاثة أعوام
05:14 | 2026-11-09
برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويحافظ على صدارته لليجا
16:59 | 2026-11-08
الاتفاق السعودي خاسراً أمام أربيل العراقي إدارياً بثلاثية في دوري أبطال الخليج
11:31 | 2026-11-08
منتخب الناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بتعادل أمام هونغ كونغ
05:18 | 2026-11-08