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منتخب الناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بتعادل أمام هونغ كونغ

رياضة

2026-11-08 | 05:18
منتخب الناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بتعادل أمام هونغ كونغ
719 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

استهل المنتخب العراقي للناشئين مشواره في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 17 عاماً بالتعادل مع نظيره منتخب هونغ كونغ بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بمدينة بوريرام التايلاندية، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، قبل أن يتمكن منتخب هونغ كونغ من تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني.

وشهدت المباراة إلغاء هدف ثانٍ للمنتخب العراقي بقرار من حكم اللقاء، بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بالتعادل، ويحصل كل منتخب على نقطة واحدة في مستهل مشواره بالتصفيات.
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