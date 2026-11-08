منتخب الناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بتعادل أمام هونغ كونغ

وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، قبل أن يتمكن منتخب من تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني.وشهدت المباراة إلغاء هدف ثانٍ للمنتخب العراقي بقرار من حكم اللقاء، بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بالتعادل، ويحصل كل منتخب على نقطة واحدة في مستهل بالتصفيات.