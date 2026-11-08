علي عمار يتوج بطلاً للعالم برفع الأثقال ويحصد ذهبيتين وفضية

وحصد عمار في منافسات الخطف، بعدما نجح في رفع 211 كيلوغراماً، فيما نال فضية النتر برفع 255 كيلوغراماً، قبل أن يختتم مشاركته بإحراز ذهبية المجموع، بعدما سجل 466 كيلوغراماً.ويشكل هذا الإنجاز إضافة مهمة إلى سجل الرياضة العراقية، ويعزز حضور رباعي على الساحة الدولية، في ظل تفوق عمار بمنافسات البطولة العالمية.