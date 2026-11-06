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حساب "الكرة الذهبية" يفاجئ كريستيانو رونالدو بمبادرة نادرة

رياضة

2026-11-06 | 01:59
حساب &quot;الكرة الذهبية&quot; يفاجئ كريستيانو رونالدو بمبادرة نادرة
707 شوهد

السومرية نيوز- رياضة
وصف الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، اعتزال النجم كريستيانو رونالدو دولياً بأنه لحظة استثنائية تمس ملايين المشجعين وعالم كرة القدم بأكمله.

وكشف الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، عن أنه عقب إعلان كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، تلقى رسائل من مختلف أنحاء العالم، معرباً عن تأثره الكبير بحجم التفاعل والمشاعر التي عبر عنها المشجعون.
وفي لفتة مؤثرة وجه الحساب رسالة إلى جماهير النجم البرتغالي، دعاهم فيها إلى مشاركة قصصهم وتجاربهم معه، تمهيداً لنشرها عبر الموقع الرسمي للجائزة.
 وجاء في رسالة الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية، ما يلي: "أعزائي عشاق كرة القدم، ومحبي كريستيانو رونالدو، لقد تلقينا الكثير من رسائلكم التي تعبرون فيها عن حبكم له، وتخبرونه بمدى تأثيره في حياتكم، وكيف ألهمكم بقيمه التي تشمل الانضباط، والعمل الجاد، والإصرار، والإيمان بأن كل شيء ممكن.
من الهند إلى نيبال، وعبر إفريقيا، والبرتغال، وفرنسا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، تصلنا رسائلكم من كل ركن من أركان العالم. وبصراحة، إنه لأمر مؤثر للغاية.
ويعد اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب للمنتخب البرتغالي لحظة استثنائية، تلامس مشاعر ملايين الجماهير وعالم كرة القدم بأسره.
وكان كريستيانو رونالدو قد أعلن نهاية مسيرته الدولية، بعد رحلة امتدت لأكثر من 23 عامًا، أصبح خلالها أحد أبرز رموز كرة القدم البرتغالية والعالمية.
وحقق قائد منتخب البرتغال لقب كأس أمم أوروبا عام 2016، إلى جانب التتويج بدوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025، ليختتم مشواره الدولي بسجل حافل بالإنجازات والأرقام التاريخية، وهو الهداف التاريخي على مستوى المنتخبات وتاريخ كرة القدم.
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