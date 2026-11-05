ماذا فعلت جورجينا بعد إعلان كريستيانو رونالدو الاعتزال

وأعلن النجم المخضرم (41 عاما) قائد ، اليوم الخميس، عزمه اعتزال اللعب دوليا عقب فترة التوقف الدولي المقررة في الجاري، في رسالة مصورة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلالها أن الوقت حان لتسليم قميص المنتخب رقم 7 إلى الجيل الجديد.وتفاعلت مع قرار زوجها، بإعادة نشر مقطع إعلان الاعتزال عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، وأرفقته بقلوب حمراء ورموز لعيون دامعة.كما علقت بالطريقة نفسها على مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، في إشارة إلى تأثرها بالقرار الذي ينهي واحدة من أبرز المسيرات في تاريخ كرة القدم الدولية.ويأتي هذا التفاعل امتدادًا لمساندة جورجينا لرونالدو خلال أزمته الأخيرة مع منتخب ، إذ سبق أن أعادت نشر رسالته التي أعلن فيها مغادرة معسكر المنتخب، وأرفقتها بقلب أحمر، تعبيرا عن دعمها له في الخلاف الذي نشب بينه وبين .وجاء إعلان الاعتزال بعد أسابيع من أزمة حادة عاشها رونالدو مع مدرب البرتغال جيسوس، بعدما تصاعد الخلاف بينهما عقب مواجهة في الأوروبية، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1، وظل خلالها قائد المنتخب على مقاعد البدلاء دون مشاركة.وتفاقمت الأزمة بعدما شعر رونالدو بأن المدرب لم يلتزم بالاتفاق الذي دار بينهما بشأن دوره في المباريات، ليقرر مغادرة معسكر المنتخب في قبل مواجهة النرويج، معلنًا أنه سيكشف لاحقًا حقيقة الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.وشارك رونالدو في 234 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، سجل خلالها 146 هدفا، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة والأكثر تسجيلا للأهداف على مستوى المنتخبات الوطنية في تاريخ كرة القدم للرجال.