هاري كاين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2029

ويأتي تمديد عقد كاين (33 عاماً)، قائد المنتخب الإنكليزي وأفضل هداف في تاريخه برصيد 91 هدفاً خلال 125 مباراة دولية، بعد أفضل موسم في مسيرته منذ انتقاله من إلى في صيف 2023.وجاء الإعلان بعد عشرة أيام من تتويج المهاجم الإنكليزي بجائزة لأفضل لاعب في العالم، ليواصل مع لموسمين إضافيين.