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هاري كاين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2029

رياضة

2026-11-05 | 03:49
هاري كاين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2029
48 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، تمديد عقد مهاجمه الإنكليزي هاري كاين لموسمين إضافيين، ليستمر مع الفريق البافاري حتى صيف عام 2029.

ويأتي تمديد عقد كاين (33 عاماً)، قائد المنتخب الإنكليزي وأفضل هداف في تاريخه برصيد 91 هدفاً خلال 125 مباراة دولية، بعد أفضل موسم في مسيرته منذ انتقاله من توتنهام إلى بايرن ميونيخ في صيف 2023.

وجاء الإعلان بعد عشرة أيام من تتويج المهاجم الإنكليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ليواصل مشواره مع بطل الدوري الألماني لموسمين إضافيين.
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