برشلونة يتلقى ضربة موجعة

وكان الفريق الكتالوني قد أعلن اليوم الأربعاء، في بيان طبي رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها أكدت تعرضه لإصابة طفيفة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى، عقب شعوره بألم عضلي خلال مواجهة ، مساء أمس الثلاثاء، لكنه لم يحدد مدة غيابه، مكتفيا بتأكيد أنه لن يلحق بمواجهة في ، الأحد المقبل.وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن الفحوصات أكدت تعرض اللاعب لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى، وهو ما قد يبعده عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، في تطور يكشف أن الإصابة أكثر تأثيرا مما أوحى به البيان الطبي للنادي.وبذلك، لن يقتصر غياب رودري على مواجهة مضيفه أتلتيكو المقررة الأحد المقبل، على ملعب "متروبوليتانو" بالعاصمة مدريد، بل سيمتد ليشمل مباريات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.وأوضحت الصحيفة أن رودري سيغيب عن مواجهة يوم 22 ، كما لن يسافر مع الفريق إلى باكو لمواجهة نادي صباح ضمن دوري أبطال أوروبا، فضلا عن غيابه أمام ديبورتيفو.ومن المنتظر أيضا أن تؤثر الإصابة على مشاركته مع منتخب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل، إذ كان من المقرر انضمامه إلى معسكر الفريق لخوض مباراتين دوليتين.وفي حال استمرت فترة التعافي المتوقعة، قد يغيب اللاعب كذلك عن مواجهة في ومباراة في دوري أبطال أوروبا، على أن يتحدد موقفه النهائي وفقا لاستجابته للعلاج.يذكر أن رودري شارك في 14 مباراة رسمية مع برشلونة، خلال الموسم الحالي، منها 11 ضمن التشكيلة الأساسية.