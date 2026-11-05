استدعاء رغم الاعتذار.. كواليس أزمة منتظر الماجد مع مدرب العراق أرنولد

وقال الماجد في تصريح صحفي، إنه لن يلتحق بالمنتخب في الوقت الحالي، مبيناً أنه يمر بموقف صعب، ولا يرغب في الخوض بتفاصيل ما حدث تجنباً لإثارة عناوين إعلامية، لكنه أكد عدم رغبته في اللعب مع المنتخب خلال الفترة الحالية.وأضاف: "أواجه مشكلة مع الاتحاد والمدرب"، مشيراً إلى أنه سيبقى في السويد ويركز على مع ، من دون الكشف عن طبيعة الخلافات التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار.وجاء موقف اللاعب بعد إعلان ، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مساء الثلاثاء، قائمة المنتخب المدعوة للمشاركة في ، والتي تضمنت اسم الماجد رغم الأنباء التي تحدثت عن اعتذاره المسبق عن الالتحاق بالمنتخب.وفي تفاصيل الخلاف، ذكرت وسائل إعلام أن أرنولد أجرى اتصالاً باللاعب قبل يوم واحد من إعلان القائمة، وأبلغه الماجد بأن أحد أعضاء الاتحاد تواصل معه مسبقاً بشأن الانضمام إلى المنتخب، لكنه اعتذر بسبب تركيزه على مشواره مع هاماربي .وبحسب تلك التقارير، لم يرضَ المدرب عن رد اللاعب، وطالبه بحسم موقفه من تمثيل والالتحاق بالبطولة، أو التخلي عن فكرة استدعائه مستقبلاً، مشيرة إلى أن إدراج اسمه في القائمة جاء لإظهار تفاصيل القضية أمام الجماهير ووسائل الإعلام. ولم يصدر توضيح رسمي من الاتحاد أو الجهاز الفني بشأن هذه الرواية.وأثار موقف الماجد انقساماً في الأوساط الرياضية العراقية، بين أطراف انتقدت رفضه تلبية دعوة المنتخب، وأخرى رأت أن تركيزه على مسيرته الاحترافية في أوروبا قد يكون وراء قراره، ولا سيما بعد استبعاده من قائمة العراق في 2026.وسبق للماجد، البالغ من العمر 21 عاماً، خوض أربع مباريات بقميص المنتخب العراقي، إذ سجل ظهوره الدولي الأول في صيف عام 2024، خلال فترة قيادة المدرب الإسباني لأسود .