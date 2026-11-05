146 هدفاً و234 مباراة لرونالدو.. من طفل فقير في ماديرا إلى أسطورة اعتزلت دولياً

وعلى امتداد أكثر من عقدين، لم تكن مسيرة مجرد رحلة لاعب انتقل بين أندية كبيرة، بل قصة تطور رياضي متواصل، بدأت بموهبة لافتة في البرتغال، ثم تحولت إلى مسيرة حافلة بالألقاب مع وريال ويوفنتوس، وصولاً إلى تجربته الحالية مع النصر السعودي.ومع الأنباء المتداولة عن إعلانه الاعتزال الدولي، يعود الاهتمام إلى مسيرة اللاعب الذي ترك بصمة كبيرة مع منتخب البرتغال، وأصبح أحد أكثر اللاعبين حضوراً وتأثيراً في تاريخ كرة القدم.وُلد في الخامس من شباط عام 1985، بمدينة فونشال في جزيرة ماديرا ، ونشأ في عائلة عاشت ظروفاً اقتصادية متواضعة، إذ عمل والده بستانياً، فيما عملت والدته في مطعم للمساعدة على إعالة الأسرة.وفي تلك البيئة، بدأت علاقة رونالدو بكرة القدم، التي لم تكن بالنسبة إليه مجرد هواية، بل طريقاً لتحقيق طموحه وصناعة مستقبل مختلف. وأظهر منذ سنواته الأولى اهتماماً كبيراً باللعبة، إلى جانب رغبة واضحة في تطوير مهاراته والوصول إلى مستويات متقدمة.بدأ اللعب بصورة رسمية في سن التاسعة مع نادي أندورينها المحلي، قبل أن ينتقل إلى ناسيونال ماديرا، حيث واصل لفت الأنظار بموهبته، وصولاً إلى محطة مهمة في حياته عام 1997، عندما انضم إلى أكاديمية سبورتينغ لشبونة، أحد أبرز الأندية البرتغالية.وكان الانتقال إلى لشبونة نقطة تحول في مسيرته، إذ ابتعد عن عائلته في سن مبكرة، وبدأ مرحلة جديدة من الانضباط والتدريب والمنافسة، ممهداً الطريق أمام ظهوره في كرة القدم الاحترافية.في عام 2003، انتقل رونالدو إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو في الثامنة عشرة من عمره، بعد أن لفت الأنظار خلال مواجهة ودية جمعت سبورتينغ لشبونة بالنادي الإنكليزي.وتحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرغسون، خضع اللاعب لمرحلة تطوير مهمة، انتقل خلالها من جناح شاب يعتمد على السرعة والمراوغة إلى لاعب أكثر نضجاً وفاعلية أمام المرمى.وشهدت تجربته الأولى مع مانشستر يونايتد تحقيق مجموعة من الإنجازات، أبرزها الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الإنكليزي الممتاز، إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2008.وكان عام 2008 محطة استثنائية في مسيرته، بعدما فاز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى، ليعلن عن نفسه واحداً من أفضل لاعبي العالم، قبل أن يصبح انتقاله إلى الحدث الأبرز في سوق الانتقالات عام 2009.في صيف عام 2009، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية آنذاك، لتبدأ واحدة من أكثر المراحل نجاحاً في تاريخ النادي واللاعب على حد سواء.وخلال تسعة مواسم قضاها في العاصمة ، تحول رونالدو إلى الهداف التاريخي لريال مدريد، بعدما سجل 450 هدفاً في مختلف المسابقات، وأسهم في تحقيق النادي العديد من الألقاب المحلية والقارية.وكان الإنجاز الأبرز خلال هذه الفترة التتويج بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، بينها ثلاثة ألقاب متتالية بين عامي 2016 و2018، في إنجاز رسخ مكانته بوصفه أحد أبرز نجوم البطولة عبر تاريخها.كما شهدت تجربته مع ريال مدريد فوزه بأربع جوائز إضافية للكرة الذهبية، ليصل رصيده إلى خمس جوائز، في ظل منافسة تاريخية مع ، شكلت واحدة من أبرز الثنائيات في تاريخ كرة القدم الحديثة.ولم تقتصر أهمية رونالدو على تسجيل الأهداف، بل امتدت إلى قدرته على الحسم في المباريات الكبرى، خصوصاً في دوري الأبطال، حيث كان أحد أبرز العناصر التي اعتمد عليها الفريق لتحقيق نجاحاته الأوروبية.في عام 2018، قرر رونالدو خوض تجربة مختلفة، وانتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد سنوات من التألق في إنكلترا وإسبانيا.وكانت الصفقة خطوة جديدة في مسيرته، إذ سعى النادي الإيطالي إلى الاستفادة من خبرته وقدراته التهديفية من أجل تعزيز حضوره الأوروبي، فيما وجد اللاعب نفسه أمام تحدٍ جديد في بطولة مختلفة.وخلال ثلاثة مواسم مع يوفنتوس، سجل رونالدو أكثر من 100 هدف، وتوج بلقب الدوري الإيطالي مرتين، إلى جانب كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.ورغم عدم تمكن الفريق من تحقيق دوري أبطال أوروبا خلال فترة وجوده، فإن رونالدو حافظ على معدلاته التهديفية، وأثبت قدرته على التأقلم مع متطلبات كرة القدم الإيطالية.في عام 2021، عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد، وسط ترحيب جماهيري كبير، وتمكن خلال موسمه الأول من تسجيل 24 هدفاً في مختلف المسابقات، ليكون من أبرز لاعبي الفريق هجومياً.لكن التجربة لم تستمر طويلاً، إذ شهدت الفترة التالية خلافات وتحديات داخل النادي، انتهت بفسخ عقده بالتراضي في تشرين الثاني 2022.وفي كانون الأول من العام نفسه، أعلن نادي النصر السعودي التعاقد مع رونالدو، في صفقة شكلت تحولاً بارزاً في مسيرة اللاعب، كما سلطت الضوء على طموحات كرة القدم السعودية في استقطاب نجوم عالميين.ومنذ وصوله، أصبح رونالدو أحد أبرز وجوه الدوري السعودي، مستفيداً من خبرته وشهرته العالمية، فيما واصل تسجيل الأهداف والمنافسة على الألقاب، رغم تقدمه في العمر.لم تكن إنجازات رونالدو مقتصرة على الأندية، إذ امتدت مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال لأكثر من عقدين، بعدما خاض أولى مبارياته الدولية عام 2003، قبل أن يتحول تدريجياً إلى قائد المنتخب وأبرز نجومه.وكان التتويج بكأس أمم أوروبا عام 2016 أحد أهم الإنجازات في مسيرته، بعدما قاد البرتغال إلى إحراز أول لقب كبير في تاريخها، رغم اضطراره إلى مغادرة المباراة النهائية أمام فرنسا بسبب الإصابة.وفي عام 2019، أضاف رونالدو لقب دوري الأمم الأوروبية إلى سجله الدولي، قبل أن يحقق المنتخب اللقب مجدداً عام 2025، ليصل رصيد اللاعب مع منتخب بلاده إلى ثلاثة ألقاب كبرى.وعلى المستوى الفردي، أصبح رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية، بعدما سجل 146 هدفاً خلال 234 مباراة دولية، وفق الأرقام الواردة في البيانات المتداولة عن مسيرته، كما يعد أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية.وشارك النجم البرتغالي في ست نسخ من ، ليكون من أبرز اللاعبين الذين حافظوا على حضورهم في المنافسات الدولية الكبرى عبر أجيال متعاقبة.على المستوى الفردي، توج رونالدو بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017، كما حصد عشرات الجوائز الفردية الأخرى خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب.وتكمن أهمية إنجازاته في تنوع البطولات التي تألق فيها، بعدما نجح في فرض نفسه بالدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي والسعودي، إلى جانب حضوره المستمر في البطولات الأوروبية والدولية.كما ارتبط اسمه بالعديد من الأرقام القياسية، أبرزها سجله التهديفي مع ريال مدريد، وأرقامه في دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن تصدره قائمة الهدافين الدوليين، وهي إنجازات جعلت اسمه حاضراً في المقارنات المتعلقة بأعظم لاعبي كرة القدم.لم يكن الوصول إلى هذه المكانة نتيجة الموهبة وحدها، إذ عُرف رونالدو بنظام صارم في حياته اليومية، يشمل التدريبات واللياقة البدنية والتغذية والاهتمام بالتعافي، وهي عوامل ساعدته على الحفاظ على مستواه لفترة طويلة.ومع تقدمه في العمر، واصل اللاعب المنافسة وتسجيل الأهداف، في وقت يتراجع فيه الأداء البدني لدى كثير من اللاعبين بعد تجاوز الثلاثين، ليصبح نموذجاً للاستمرارية والاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بالجاهزية البدنية.كما شكلت شخصيته التنافسية ورغبته الدائمة في تحقيق المزيد من الإنجازات جزءاً أساسياً من صورته الرياضية، إذ ظل يضع لنفسه أهدافاً جديدة حتى بعد وصوله إلى قمة المجد الكروي.امتدت شهرة رونالدو إلى خارج المستطيل الأخضر، إذ تحول إلى علامة تجارية عالمية، مستفيداً من حضوره الرياضي وجماهيريته الواسعة، فضلاً عن عقود الرعاية والإعلانات والمشروعات الاستثمارية.وتشمل أنشطته التجارية مشاريع في قطاعات الفنادق والملابس والعطور والمنتجات المرتبطة باسمه، إلى جانب عائداته من عقود اللعب والرعاية، فيما تشير تقديرات مالية متداولة إلى تجاوز ثروته حاجز المليار دولار.وبذلك لم يعد رونالدو مجرد لاعب كرة قدم، بل أصبح شخصية اقتصادية وإعلامية ذات تأثير عالمي، وهو ما عزز مكانته خارج حدود الرياضة.أثارت الأنباء المتداولة بشأن إعلان رونالدو اعتزاله اللعب دولياً اهتماماً واسعاً، بالنظر إلى المكانة التي احتلها مع منتخب البرتغال، والمسيرة الطويلة التي جعلته أحد أبرز رموز الكرة في بلاده.وإذا تأكد هذا القرار، فسيكون نهاية مرحلة امتدت لأكثر من 23 عاماً، شهدت تسجيل 146 هدفاً في 234 مباراة دولية، والتتويج بثلاثة ألقاب كبرى، فضلاً عن المشاركة في ست نسخ من .ورغم أن الاعتزال الدولي يعني انتهاء مع المنتخب، فإنه لا يعني بالضرورة نهاية مسيرته الكروية، إذ يواصل رونالدو اللعب مع النصر السعودي، فيما تبقى إمكانية استمراره على مستوى الأندية مرتبطة بقراراته ومستوى جاهزيته البدنية.وفي المحصلة، تمثل قصة رونالدو واحدة من أبرز قصص النجاح في كرة القدم الحديثة؛ لاعب بدأ من ظروف متواضعة في جزيرة ماديرا، ووصل إلى قمة اللعبة عبر الموهبة والعمل والانضباط، تاركاً إرثاً من الأرقام والألقاب والإنجازات التي ستظل حاضرة في تاريخ كرة القدم.