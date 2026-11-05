اليوم.. قدامى العراق يواجهون السعودية في نهائي كأس الخليج بقطر

146 هدفاً و234 مباراة لرونالدو.. من طفل فقير في ماديرا إلى أسطورة اعتزلت دولياً
06:00 | 2026-11-05
رونالدو يعلن اعتزاله دولياً بعد مسيرة تاريخية مع البرتغال - عاجل
05:37 | 2026-11-05
تشرين الثاني حافل بالمشاركات.. 6 منتخبات عراقية تخوض استحقاقات دولية
04:10 | 2026-11-05
هاري كاين يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2029
03:49 | 2026-11-05
استدعاء رغم الاعتذار.. كواليس أزمة منتظر الماجد مع مدرب العراق أرنولد
03:26 | 2026-11-05
فالفيردي يخطف الفوز لريال مدريد بهدف قاتل أمام أيك أثينا
15:07 | 2026-11-04