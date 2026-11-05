اليوم.. قدامى العراق يواجهون السعودية في نهائي كأس الخليج بقطر

وتنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت العاصمة ، إذ يتطلع منتخب إلى حسم المواجهة والتتويج باللقب للمرة الثانية، بعد فوزه بالنسخة السابقة من البطولة.وبلغ المنتخب العراقي المباراة النهائية عقب تحقيقه فوزاً كبيراً على نظيره بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تأهل المنتخب السعودي بعد تفوقه على بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).