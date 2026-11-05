تشرين الثاني حافل بالمشاركات.. 6 منتخبات عراقية تخوض استحقاقات دولية

وقال ناصر إن سيشارك في البطولة الرباعية التي تستضيفها ، إذ يواجه لبنان في 13 تشرين الثاني، قبل أن يلتقي في 17 من الشهر ذاته، مبيناً أن البطولة تمثل فرصة للملاك التدريبي لمواصلة الإعداد ورفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية.وأضاف أن المنتخب الأولمبي سيقيم معسكراً تدريبياً في ، يتضمن مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني يومي 14 و17 تشرين الثاني، استعداداً لتصفيات تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.وفي ما يتعلق بمنتخب الشباب، أوضح ناصر أنه سيخوض معسكراً تدريبياً في العاصمة الأذربيجانية باكو، يتخلله لقاءان أمام منتخب أذربيجان يومي 17 و20 من الشهر الحالي، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا.أما منتخب الناشئين، فسيبدأ في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً بمواجهة في الثامن من تشرين الثاني، على أن يلتقي الصين تايبيه والمالديف وتايلند في أيام 14 و17 و20 من الشهر نفسه.وفي بقية المشاركات، يشارك منتخب الكرة الشاطئية في بطولة التي تستضيفها مصر خلال المدة من 5 إلى 10 تشرين الثاني، فيما يستعد المنتخب النسوي للمشاركة في تحت 20 عاماً، المقرر انطلاقها في العاصمة الأردنية عمّان يوم 26 من الشهر الحالي.وأكد ناصر حرص الاتحاد على توفير متطلبات الإعداد لجميع المنتخبات الوطنية، بما يضمن ظهورها بصورة مشرفة في الاستحقاقات المقبلة.