آرنولد يستدعي أحمد مكنزي بدلاً من دوسكي لبطولة البصرة الدولية

وذكر ، في بيان مقتضب، أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة دوسكي خلال مشاركته الأخيرة مع فريقه التشيكي.وتستعد لاستضافة أربع مباريات دولية خلال فترة التوقف المقبلة، بمشاركة منتخبات وإيران ولبنان وفلسطين.وفي وقت سابق، أكد النائب الثاني لرئيس لكرة القدم، ، أن التحضيرات الخاصة بالمباريات الأربع وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد استكمال المتطلبات التنظيمية واللوجستية والأمنية اللازمة لإقامتها.