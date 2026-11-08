آرنولد يستدعي أحمد مكنزي بدلاً من دوسكي لبطولة البصرة الدولية

منتخب الناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بتعادل أمام هونغ كونغ
05:18 | 2026-11-08
ميسي يحقق إنجازاً تاريخياً ويحصد الحذاء الذهبي للدوري الأميركي للمرة الثانية توالياً
04:37 | 2026-11-08
مباراتان تختتمان الجولة الـ13 من دوري نجوم العراق اليوم
03:42 | 2026-11-08
علي عمار يتوج بطلاً للعالم برفع الأثقال ويحصد ذهبيتين وفضية
03:22 | 2026-11-08
رسالة من النصر الى رونالدو بعد اعتزاله اللعب دوليا: قدوة للأجيال
14:12 | 2026-11-06
مدرب البرتغال: ربما عجّلت باعتزال رونالدو دولياً.. لكنني لا أشعر بالذنب
10:32 | 2026-11-06