مباراتان تختتمان الجولة الـ13 من دوري نجوم العراق اليوم

ويستضيف لقاء الشرطة والنفط عند الساعة الثانية ظهراً، إذ يتطلع الفريقان إلى حصد النقاط وتعزيز موقعهما في جدول ترتيب الدوري.وفي المواجهة الثانية، يلتقي مع على ملعب حريري عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، حيث يأمل الفريق المضيف استثمار عاملي الأرض والجمهور، بينما يسعى الغراف إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.