برايتون الإنكليزي يقدم عرضاً رسمياً للعراقي لولان دزه يي بعقد يمتد لثلاثة أعوام

وقال مصدر مقرب من اللاعب، إن إدارة قررت تقديم العرض لدزه يي، الذي ينشط حالياً ضمن فئة الناشئين في النادي، ليكون أول عقد رسمي في مسيرته الكروية، بعد المستويات التي قدمها مؤخراً، ومنحه شارة قيادة الفريق، بحسب الصحيفة الرسمية.وأضاف المصدر أن اللاعب بدأ منذ الموسم الحالي المشاركة مع فريق الشباب في الدوري الإنكليزي للشباب، إلى جانب مشاركاته المنتظمة مع فريق الناشئين، الأمر الذي دفع النادي إلى التحرك لتأمين استمراره ضمن صفوفه بعقد يمتد لثلاثة أعوام كحد أقصى.ويهدف النادي، بحسب المصدر، إلى مواصلة تطوير اللاعب تمهيداً لمنحه عقداً احترافياً مع الفريق الأول بعد انتهاء عقده الأول، وعند بلوغه السن القانونية التي تسمح له بذلك، مع إمكانية إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة مع فريق الشباب والفريق الرديف ضمن مسار التطوير المعتمد في النادي.وأشار إلى أن دزه يي يدرس العرض المقدم إليه حالياً، ولم يتوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن موعد التوقيع الرسمي، في وقت لا يزال أمامه متسع من الوقت لإبلاغ بقراره.وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، سبق للجنة المحترفين في عرض اسم اللاعب على مدرب منتخب الناشئين ، بعد استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بانضمامه إلى المنتخبات العراقية.وأبدى شاكر إعجابه بالمستوى الفني لدزه يي، ووجه إليه دعوة رسمية للالتحاق بمعسكر المنتخب التحضيري لبطولة وتصفيات ، إلا أن نادي برايتون رفض تفريغه، بسبب عودته آنذاك من إصابة بسيطة، وحاجته إلى استكمال مراحل استعادة جاهزيته البدنية.ومن شأن إتمام الاتفاق مع برايتون أن يشكل محطة جديدة في مسيرة اللاعب العراقي الشاب، الذي يسعى إلى تثبيت حضوره في الفئات العمرية للنادي الإنكليزي، بالتزامن مع متابعة ملف انضمامه إلى المنتخبات الوطنية.