برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد ويحافظ على صدارته لليجا

وبدأ المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق في الدقيقة العاشرة، ليضع أصحاب الأرض في المقدمة.ورد برشلونة بهدف التعادل خلال الشوط الأول عن طريق في الدقيقة 45، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.وفي الشوط الثاني، واصل فيرمين تألقه، وأضاف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من ، ليمنح الفريق الكتالوني التقدم ويقوده إلى حصد النقاط الثلاث.وبهذا الفوز، رفع رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول ترتيب ، بينما تجمد رصيد أتلتيكو عند 28 نقطة في المركز الثالث.