ملعب المدينة الدولي خارج الخدمة 40 يوماً بسبب صيانة أرضيته

وقال المتحدث الإعلامي بإدارة التراخيص، ، إن إدارة الملعب باشرت إجراءات الصيانة، مبيناً أن الأعمال ستقتصر على أرضية الملعب، وتشمل زراعتها بالبذور الشتوية ومعالجة الأضرار التي تعرضت لها، بما يسهم في استعادة جاهزيتها لاحتضان المباريات، بحسب الصحيفة الرسمية.وأوضح زكي أن الملعب كان مهيأً لاستضافة مباراتين أسبوعياً، إلا أن كثافة المباريات وتوالي الاستحقاقات المحلية والآسيوية، ولا سيما مواجهات الأندية في ، تسببت بإجهاد أرضيته، الأمر الذي استدعى إيقاف نشاطه مؤقتاً لإجراء أعمال التأهيل.وأكد أن منظومات الملعب الأخرى، بما فيها منظومتا الري وتصريف المياه، بحالة جيدة بعد إخضاعها للاختبارات اللازمة، مشيراً إلى أنها لن تشملها أعمال الصيانة الحالية، التي ستركز بصورة كاملة على معالجة أرضية الملعب وإعادة تأهيلها.ويُعد من المنشآت الرياضية المهمة في ، إذ احتضن خلال الفترة الماضية العديد من المباريات المحلية والدولية، إلا أن أرضيته شهدت تراجعاً في جودتها بسبب ضغط المباريات، ما دفع عدداً من الفرق إلى إبداء ملاحظاتها وشكاواها بشأن حالتها.ومن المقرر أن تستمر أعمال الصيانة لمدة 40 يوماً، بهدف إعادة الملعب إلى جاهزيته الفنية واستئناف استقبال المباريات بعد استكمال زراعة الأرضية ومعالجة الأضرار التي لحقت بها.