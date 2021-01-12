ادارة نادي الطلبة تنفي الاستقالة

نفت ادارة نادي الطلبة، الثلاثاء، الاستقالة من منصبها بعدما تم تناقل الخبر في عدد من صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الطلبة الرياضي تنفي ما تم تناقله من اخبار في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة".

واوضحت ان "الادارة اكدت شرعيتها وقانونيتها وان ما يشاع بخصوص الاقالة وتشكيل هيئة مؤقتة هو خبر غير دقيق ولا يمتلك القانونية لان الادارة منتخبة ولا تستطيع اي جهة حلها او اجبارها على الاستقالة".

وتابعت ان "من يروج هذه الاخبار يسعى لتشتيت اللاعبين والكادر التدريبي الذي تنتظره مباراة مهمة وتطمح الادارة لتوفير متطلبات النجاح للفريق للخروج بنتيجة ايجابية امام الشرطة في الدور القادم من الدوري الممتاز ".