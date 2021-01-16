بوصلة احمد ياسين تتجه صوب تركيا

وقال زيد ياسين شقيق اللاعب في حديث للسومرية نيوز ان "شقيقي احمد ياسين تلقى عرضاً رسمياً من نادي دينيسلي سبور التركي للانتقال اليه في الانتقالات الشتوية الحالية".واوضح ان "ياسين يدرس العرض جيداً قبل اتخاذ القرار النهائي"، مشيراً الى ان "فكرة اللعب بالدوري التركي تعجب اللاعب كثيراً".يذكر ان نادي دينيسلي يحتل المركز قبل الاخير في سلم ترتيب البطولة.