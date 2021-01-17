عبد الإله: لن أحضر للجنة درجال التحقيقية.. لسنا في زمن عدي صدام حسين

وفي احدى مجموعات "واتس آب"، عبد الاله اتهم درجال بسرقة الاندية الكويتية مطلع تسيعينيات القرن الماضي.وفي هذا الصدد قال عبد الاله في بيان "انا موظف في وزارة الشباب والرياضة ومجاز عن الوظيفة لأربع سنوات بدون راتب بحسب القانون".واضاف ان "الوزير عدنان درجال بدلا من المصادقة على اعمال اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية السباحة التي انتهت منذ اربعة اشهر ، يقوم بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي ردا على ما كتبته في مجموعة واتس آب بخصوص الاتهامات الموجهة اليه حول سرقة الاندية الكويتية ، واتصل بي احد المدراء العاميين يطلب مني الحضور يوم غدا الى الوزارة".واوضح بالقول، "اود ان ابلغ الكابتن درجال بعدم حضوري الى لجنته التحقيقية ، وعليه ان يعلم بانه ليس في زمن عدي صدام حسين ، وبإمكانه اتخاذ قرار فصلي من الوظيفة اذا كان هذا الاجراء يعيد له الهيبة التي شعر انه فقدها بسبب ما كتبته ، ولكني لن ارضخ نهائيا".