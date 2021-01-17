Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
وزير الصناعة يعلن قرب افتتاح خمسة مصانع جديدة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

عبد الإله: لن أحضر للجنة درجال التحقيقية.. لسنا في زمن عدي صدام حسين

رياضة

2021-01-17 | 08:11
عبد الإله: لن أحضر للجنة درجال التحقيقية.. لسنا في زمن عدي صدام حسين
2,931 مشاهدة

اكد رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الاله، أنه لن يحضر الى اللجنة التحقيقية التي شكلها وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بشأن تصريحات عبد الاله ضده.

وفي احدى مجموعات "واتس آب"، عبد الاله اتهم درجال بسرقة الاندية الكويتية مطلع تسيعينيات القرن الماضي.

وفي هذا الصدد قال عبد الاله في بيان "انا موظف في وزارة الشباب والرياضة ومجاز عن الوظيفة لأربع سنوات بدون راتب بحسب القانون".

واضاف ان "الوزير عدنان درجال بدلا من المصادقة على اعمال اللجنة التحقيقية الخاصة بقضية السباحة التي انتهت منذ اربعة اشهر ، يقوم بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي ردا على ما كتبته في مجموعة واتس آب بخصوص الاتهامات الموجهة اليه حول سرقة الاندية الكويتية ، واتصل بي احد المدراء العاميين يطلب مني الحضور يوم غدا الى الوزارة".

واوضح بالقول، "اود ان ابلغ الكابتن درجال بعدم حضوري الى لجنته التحقيقية ، وعليه ان يعلم بانه ليس في زمن عدي صدام حسين ، وبإمكانه اتخاذ قرار فصلي من الوظيفة اذا كان هذا الاجراء يعيد له الهيبة التي شعر انه فقدها بسبب ما كتبته ، ولكني لن ارضخ نهائيا".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اعلان
تصريح نيابي جديد بخصوص استقطاعات الرواتب
24.01%
02:14 | 2021-01-17
تصريح نيابي جديد بخصوص استقطاعات الرواتب
02:14 | 2021-01-17
محافظ كربلاء يعلق على عطلة الغد
17.13%
08:44 | 2021-01-16
محافظ كربلاء يعلق على عطلة الغد
08:44 | 2021-01-16
استقرار أسعار الدولار في الأسواق العراقية
15.87%
03:35 | 2021-01-16
استقرار أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:35 | 2021-01-16
الكشف عن اربع خيارات بقضية استقطاع الرواتب
15.73%
08:29 | 2021-01-17
الكشف عن اربع خيارات بقضية استقطاع الرواتب
08:29 | 2021-01-17
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
14.73%
03:52 | 2021-01-17
ارتفاع أسعار الدولار في الأسواق العراقية
03:52 | 2021-01-17
بالصور.. متظاهرون يتجمهرون أمام مجمع سكني في بغداد
12.52%
04:37 | 2021-01-16
بالصور.. متظاهرون يتجمهرون أمام مجمع سكني في بغداد
04:37 | 2021-01-16
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
Play
الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم
11:29 | 2021-01-17
الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور... تعرفوا الى أحداث تاريخ اليوم!
Play
الحكومة العراقية تعلن الحرب على دول المحور... تعرفوا الى أحداث تاريخ اليوم!
08:40 | 2021-01-16
بالفيديو اصرار الكتل على تعديل مشروع الموازنة لتقليص العجز
Play
بالفيديو اصرار الكتل على تعديل مشروع الموازنة لتقليص العجز
05:14 | 2021-01-15
بالفيديو رقابة دولية على عملية الاقتراع في الانتخابات المبكرة
Play
بالفيديو رقابة دولية على عملية الاقتراع في الانتخابات المبكرة
05:12 | 2021-01-15
بالفيديو قصة شاب كفيف موهوب يتحدث اربع لغات
Play
بالفيديو قصة شاب كفيف موهوب يتحدث اربع لغات
05:09 | 2021-01-15
بالفيديو: عادات سيئة تلحق الضرر بصحة الكلى... إحذروا القيام بها!
Play
بالفيديو: عادات سيئة تلحق الضرر بصحة الكلى... إحذروا القيام بها!
04:42 | 2021-01-15
بالفيديو: تطبيق Signal يهز عرش
Play
بالفيديو: تطبيق Signal يهز عرش "واتسآب"
04:23 | 2021-01-15
حدث في هذا اليوم: تنفيذ حكم الإعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي في العراق
Play
حدث في هذا اليوم: تنفيذ حكم الإعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي في العراق
03:00 | 2021-01-15
حدث في هذا اليوم: بدء تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة الموصل في العراق وميناء حيفا في فلسطين
Play
حدث في هذا اليوم: بدء تشغيل خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة الموصل في العراق وميناء حيفا في فلسطين
10:09 | 2021-01-14
بالفيديو: 9 خطوات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء
Play
بالفيديو: 9 خطوات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء
07:09 | 2021-01-14
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.