أفاعي إنتر تلدغ عجوز يوفنتوس بثنائية

وحل البيانكونيري ضيوفًا على النيراتزوري ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإيطالي على ملعب "سان سيرو".سجل كريستيانو رونالدو هدفًا في الدقيقة 11 تم إلغاؤه بداعي التسلل على البرتغالي.وفي الدقيقة 12 أحرز أرتورو فيدال هدف إنتر ميلان الأول من رأسية بعد تمريرة نيكولو باريلا.وفي الدقيقة 52 انطلق باريلا وهز شباك اليوفي بهدف ثاني بعد تمريرة رائعة من باستوني.حسمت المباراة بفوز إنتر ميلان الذي كان له السيطرة على المباراة، ليرفع رصيده لـ 40 نقطة بالتساوي مع المتصدر ميلان، وتجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.