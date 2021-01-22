يونس عبد علي: الشرطة مصنع النجوم والجمهور ينتظر الفرحة امام الجوية

وقال مهاجم الشرطة السابق: على أبناء النادي تقديم الدعم المعنوي للفريق لإظهار الافضل في المنافسات المحلية والقارية.واشار عبد علي الى ان وجودي ليس بغريب، فأنا ابن هذا البيت، وواجبي يحتم عليّ الدعم المعنوي لهذا الجيل .واضاف التقيت بأغلب اللاعبين، وتكلمتُ معهم عن اهمية مواجهة القوة الجوية و تحقيق الانتصار لتقديمه هديةً للجماهير العاشقة لهذا الكيان التي افتخر بها كونها صاحبة فضلٍ في صناعةِ العديد من النجوم.