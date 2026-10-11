فلاح حسن يحدد سقف عقود اللاعبين العراقيين ويطالب بالاعتماد على المحترفين بالخارج

وقال حسن، في تصريحات، إن قيمة عقد اللاعب في الدوري العراقي يجب ألا تتجاوز 650 ألف دولار، موضحاً أن ذلك لا يعني التقليل من قيمة اللاعب المحلي، بل دفعه إلى تطوير مستواه والسعي للحصول على عقود احترافية أكبر خارج .وأضاف أن اللاعب العراقي ينبغي أن يطمح إلى الاحتراف الخارجي بعقود تصل إلى مليون دولار أو مليون ونصف المليون، وربما مليوني دولار، بدلاً من الاكتفاء بالعقود المحلية التي تتراوح بين 150 ألفاً و300 ألف دولار، بحسب تقديره.وفي حديثه عن واقع الدوري العراقي، رأى حسن أن ضعف مستوى المسابقة ينعكس على قدرة اللاعبين المحليين على تقديم الإضافة للمنتخب الوطني، مشدداً على أهمية استقطاب اللاعبين العراقيين المحترفين في الخارج والاستفادة من إمكاناتهم الفنية.وأوضح أن تطوير المنتخب لا يعني إهمال اللاعبين المحليين، إذ يمكن للدوري العراقي، بحسب تقديره، أن يفرز خمسة أو ستة لاعبين موهوبين قادرين على الانضمام إلى والاندماج مع المحترفين في الخارج.وأشار حسن إلى أن الاستفادة من تجارب المنتخبات التي تعتمد على لاعبيها المحترفين خارج بلدانها تمثل أحد المسارات الممكنة لتطوير المنتخب العراقي، معرباً عن أمله في رؤية مزيد من اللاعبين بمستوى المحترف العراقي .وابتعد حسن عن المشهد الرياضي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تولى رئاسة لمدة تقارب 14 عاماً، فيما أشار التقرير الذي نقل تصريحاته إلى تطلعه للعودة إلى قيادة النادي في ظل توافر دعم أكبر مقارنة بفترات سابقة.