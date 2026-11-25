وجاء التراجع بعد قرار إلغاء قرار في الاتحاد الإفريقي «كاف»، وإعادة لقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلى السنغال، مع تثبيت فوزها على بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية.واستفاد المنتخب من التعديل ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 1801 نقطة، متفوقاً بنقطة واحدة على صاحبة المركز السادس، فيما حافظت السنغال على المركز الثامن عشر برصيد 1680 نقطة.