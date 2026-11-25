وجاء البيان عقب اجتماع جمع مسؤولي بممثلي اللاعب، يوم الثلاثاء، قبل سفر الفريق إلى لمواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا، حيث وصف النادي الاجتماع بأنه جرى في أجواء بناءة، مؤكداً أن صحة موسيالا تمثل الأولوية القصوى لجميع الأطراف، وأنه سيحظى بالدعم الكامل خلال فترة تعافيه.وأوضح البيان أن موسيالا خضع للفحص الطبي للمرة الأولى في 22 نيسان 2025، بعد ظهور أعراض تشبه نوبات الغياب أو الانقطاع المؤقت عن الوعي، مشيراً إلى أن الفحص جرى بالتنسيق مع نادي وجهازه الطبي فور ظهور الأعراض العصبية.وأكد الطرفان مواصلة المناقشات بروح التعاون والشراكة، مع الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والخصوصية المتعلقة بالحالة الصحية للاعب.ويأتي هذا التوضيح بعد تداول تقارير صحفية ألمانية تحدثت عن تساؤلات داخل النادي بشأن توقيت اكتشاف المشكلة الصحية لموسيالا، وما إذا كان اللاعب أو ممثلوه قد أخفوا معلومات خلال مفاوضات تمديد عقده، وهي اتهامات لم يؤكدها البيان المشترك.وتزايد الجدل عقب تقارير تحدثت عن تعرض اللاعب لانتكاسة صحية جديدة، يوم الاثنين الماضي، وسط مخاوف بشأن موعد عودته إلى الملاعب وتأثير حالته على مستقبله مع النادي، فضلاً عن تكهنات بشأن احتمال إعادة النظر في راتبه وشروط عقده.من جانبه، أكد بايرن للشؤون الرياضية، ، أن الاجتماع مع ممثلي اللاعب لم يتطرق إلى أي مسائل مالية، موضحاً أن النقاش ركز على مساعدة موسيالا في التعافي والعودة إلى الملاعب، وتوفير الثقة والهدوء اللازمين له خلال هذه المرحلة.وكانت تصريحات سابقة لمسؤولين في النادي بشأن الجوانب المالية لعقد اللاعب قد أثارت انتقادات من «فيفبرو»، الذي حذر من أن إثارة هذه المسائل علناً خلال فترة تعافي اللاعب قد تفرض عليه ضغوطاً إضافية.ويعاني موسيالا من اضطراب عصبي يتسبب في نوبات غياب مؤقتة، وكان قد أوضح في تصريحات سابقة أن الأعراض قابلة للعلاج ولا تشكل خطراً على صحته، مع تمسكه بالعودة إلى ممارسة كرة القدم.